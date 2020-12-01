恆述法師按鈴控女弟子詐欺　喊話張菲、費玉清：姊姊很優秀

記者羅志華／台北報導

藝人張菲、費玉清的姊姊恆述法師（藝名費貞綾）於3月間，爆出欠高利貸3千多萬元，兩位弟弟無奈表示，已多次替恆述處理債務，這次「不會幫她」，所幸最後有位「神豪」粉絲，出了百萬美金替她解圍；恆述1日到台北地檢署，控訴江姓女弟子稱有30億土地可繼承，騙她去借了500萬高利貸後消失，讓她利滾利欠下千萬債務，提告詐欺。

▲恆述法師日前爆出欠高利貸，被張菲、費玉清2弟切割，1日現身提告女弟子詐欺 。（圖／記者羅志華攝）

恆述法師表示，江女佯稱公公過世後，可繼承鉅額遺產卻沒錢繳稅金，找她出面擔保向高利貸借款，但放貸業者信不過江女，最後改由恆述法師借500萬、再轉借給江女，而江女也簽了張7800萬本票給恆述。

恆述法師痛訴，江女拿到錢後消失，給對方一年時間卻被無視，尤其本票又要在12月31日到期，幾經考慮後只能無奈提告，「我背負了個大笑話，為什麼我一個出家人，修行30多年，不賭、不菸、不酒，會欠高利貸3、4千萬」、「今天要給社會大眾交代，恆述法師是個優秀的出家人，第一次碰到出家人利用同門的慈悲心詐騙」。

提到張菲及費玉清，恆述法師更是難過，「最讓我痛心的，就是我們的兄弟之情完全崩裂，2位弟弟完全不解，為何姊姊修道多年，會欠高利貸」，也向2位弟弟喊話，「你們的姊姊是優秀的」。

至於先前費玉清遭大陸網紅爆料「癌末」，甚至找律師在病房立遺囑，恆述法師鄭重澄清，已向姪子確認過，「兩天前才和費玉清吃飯，人家好得很」，痛批大陸自媒體帶風向網路霸凌，「會選個良辰吉時與弟弟們見面」。

我沒有遲到，是時間遲到了！