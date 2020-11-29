逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

▲徐母收到兒子獄中來信，信件內容讓她懷疑兒子被「非科學能解釋的事」影響。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者白珈陽／台中報導

南投縣一名徐姓男子，出獄不久後持偽造的母親死亡證明書，向國稅局等單位申請辦理繼承，企圖奪走母親的財產，但過程中被發現其母根本沒死，一審依偽造變造私文書罪、詐欺取財未遂判處徒刑1年；後來徐男更於台中高分院二審時指控出庭作證的70歲親生母親「是他人假扮」，法官調閱病歷，發現徐罹患妄想型思覺失調等精神病症，據此輕判徒刑9月，可易科罰金及上訴。

判決書指出，徐男（40多歲）因偽造證券、偷竊等罪判刑6年，他2018年出獄後，持偽造的死亡證明書，向財政部中區國稅局、南投縣草屯鎮地政事務所申請母親的財產清單及地籍謄本，再向戶政事務所辦理母親的死亡登記，最後向勞工保險局申請勞保死亡給付，但因被發現而未遂。

期間，徐男還跑到南投地檢署，告發一名身分不詳、不知是何人的「李素容」，盜領母親遺產200萬元，並請新北市警方比對無名屍的基因，想了解是否就是他母親，但經查比對並無結果，南投地院一審依偽造變造私文書罪、詐欺取財未遂等罪名，判處徒刑1年，可易科罰金；誣告罪判處3月徒刑，不得易科罰金。

檢方針對可易科罰金的1年徒刑部分，上訴二審，法官在審理過程中發現，徐男在2007年也曾用相同手法，試圖辦理母親遺產繼承，且徐出庭時堅稱作證的70多歲親生母親「是他人假冒，非他真正的母親」。

徐母則向法官表示，她與前夫離婚27年，兒子與前夫同住，母子間幾乎沒有來往，兒子在出獄的前半年，曾寫信寄給她，信中內容是抄寫的佛經、以及許多怨言，懷疑兒子被「非科學能解釋的事（如中邪）」影響。

法官調閱病歷後發現，徐男長期患有情感思覺失調症、妄想型思覺失調等病症，有講話邏輯顛倒謬誤、對自己描述的荒誕情節深信不疑等症狀，考量過後將原先的1年刑期改為9月，可上訴三審。

下殺2折超划算