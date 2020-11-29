　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

▲徐母收到兒子獄中來信，信件內容讓她懷疑兒子被「非科學能解釋的事」影響。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者白珈陽／台中報導

南投縣一名徐姓男子，出獄不久後持偽造的母親死亡證明書，向國稅局等單位申請辦理繼承，企圖奪走母親的財產，但過程中被發現其母根本沒死，一審依偽造變造私文書罪、詐欺取財未遂判處徒刑1年；後來徐男更於台中高分院二審時指控出庭作證的70歲親生母親「是他人假扮」，法官調閱病歷，發現徐罹患妄想型思覺失調等精神病症，據此輕判徒刑9月，可易科罰金及上訴。

判決書指出，徐男（40多歲）因偽造證券、偷竊等罪判刑6年，他2018年出獄後，持偽造的死亡證明書，向財政部中區國稅局、南投縣草屯鎮地政事務所申請母親的財產清單及地籍謄本，再向戶政事務所辦理母親的死亡登記，最後向勞工保險局申請勞保死亡給付，但因被發現而未遂。

期間，徐男還跑到南投地檢署，告發一名身分不詳、不知是何人的「李素容」，盜領母親遺產200萬元，並請新北市警方比對無名屍的基因，想了解是否就是他母親，但經查比對並無結果，南投地院一審依偽造變造私文書罪、詐欺取財未遂等罪名，判處徒刑1年，可易科罰金；誣告罪判處3月徒刑，不得易科罰金。

檢方針對可易科罰金的1年徒刑部分，上訴二審，法官在審理過程中發現，徐男在2007年也曾用相同手法，試圖辦理母親遺產繼承，且徐出庭時堅稱作證的70多歲親生母親「是他人假冒，非他真正的母親」。

徐母則向法官表示，她與前夫離婚27年，兒子與前夫同住，母子間幾乎沒有來往，兒子在出獄的前半年，曾寫信寄給她，信中內容是抄寫的佛經、以及許多怨言，懷疑兒子被「非科學能解釋的事（如中邪）」影響。

法官調閱病歷後發現，徐男長期患有情感思覺失調症、妄想型思覺失調等病症，有講話邏輯顛倒謬誤、對自己描述的荒誕情節深信不疑等症狀，考量過後將原先的1年刑期改為9月，可上訴三審。

下殺2折超划算

ET快訊
蔡依林「討抱伍佰失敗」原因曝光！他下台秒道歉...女神一聽笑
點名開罵高以翔女友　名嘴：請問他是為國犧牲嗎
超爽！男訂婚愛上「老婆閨蜜」　婚禮改辦三人行
「武氏太極傳人」挑戰徐曉冬！　12秒就被打掛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

坐路邊打盹…高雄保晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

屏東明星高中16歲女學生輕生亡　父母見冰冷屍崩喊：怎會這樣

刑事局高層陪丁怡銘應訊！享特權搭警用車離開　違反食安法函送

吃屎哥公寓氣爆…男房客「全身45%2度燒燙燒」　命危送醫搶救中

半年打413通電話！他激喊「我只要愛愛」　人妻淚訴：下體長期發炎

沒帶鑰匙要人幫開門…汐止醉男突爆走　狂毆保全狠砸電腦

單手騎車23秒收1.2萬紅單！法官3關鍵不罰　警方被打臉...說話了

獨／直擊特斯拉火燒車暗藏殺人式電壓！消防員演練曝保命2關鍵　

石頭營二戰遺跡光電施工區　又見3顆未爆彈...文化保存爭執中

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

最萌偷吃賊！土撥鼠每天闖菜園 大嗑「蔬果自助餐」還揪家人同樂

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

坐路邊打盹…高雄保晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

屏東明星高中16歲女學生輕生亡　父母見冰冷屍崩喊：怎會這樣

刑事局高層陪丁怡銘應訊！享特權搭警用車離開　違反食安法函送

吃屎哥公寓氣爆…男房客「全身45%2度燒燙燒」　命危送醫搶救中

半年打413通電話！他激喊「我只要愛愛」　人妻淚訴：下體長期發炎

沒帶鑰匙要人幫開門…汐止醉男突爆走　狂毆保全狠砸電腦

單手騎車23秒收1.2萬紅單！法官3關鍵不罰　警方被打臉...說話了

獨／直擊特斯拉火燒車暗藏殺人式電壓！消防員演練曝保命2關鍵　

石頭營二戰遺跡光電施工區　又見3顆未爆彈...文化保存爭執中

鄭宏輝直播教煮「阿比客家雞酒」　火太大被網友虧翻

小貓1年半變7kg壯乳牛！　暴風式成長「超越15歲狗哥」網驚呆

捷運通了！台中房市大漲「北屯區最熱」　專家：3房抓1200萬

擁228億身價卻住拖車　Zappos台裔創辦人謝家華租金月花不到3萬

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

FoodPanda招募首席試吃官　爽吃15000間餐廳...超高月薪曝光

坐路邊打盹…高雄保晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

中職／林宥穎談行使FA看更長遠　目前還未有任何談判

愛犬散步掉進4公尺大排斷腿！　7旬老翁「捨身救狗」雙雙受困

跑趴季／火辣雙胞胎韓令、韓沁教穿派對姐妹裝　加碼3個必買性感牌

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

84歲阿公援交　兒開心：對父親感到光榮

兒吃水晶餃噎到　爸媽告國賠

獨／極樂竹北關一波　老司機曝驚人內幕

即／國道一號「有人從空墜落」　駕駛嚇壞

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

桃園私校董事長輕生　疑欠上億元債務

驚悚撞擊畫面曝　女騎士違規迴轉遭撞身亡

即／新莊公寓深夜火警　1大2小受困

新莊大火！單親媽帶子女跳3樓逃生　她卡防火巷1小時

即／北市女重摔公車站牌前　當場死亡

羅東「羊舖子」被狂砸！男因半碗魯肉飯開槍怒轟

快訊／蘆洲環堤大道車禍！女騎士不治

更多熱門

相關新聞

台中2死桶屍案死者身分確定

台中2死桶屍案死者身分確定

檢警偵辦殺人魔徐德益涉嫌殺2人裝桶棄屍案，經DNA比對，日前確定死者身分就是3年前失蹤的蔡姓少女與去年失蹤的黃姓男子。致命傷部分，蔡少頭、頸、胸多處都受利器重擊切割，黃男頭部有類似槍傷，檢警將持續釐清，不排除現場模擬，以還原事發過程。

高雄影城大亨身故　繼承爭產內幕曝光

高雄影城大亨身故　繼承爭產內幕曝光

吸金7千萬害慘焦仁和　主嫌曾和陳履安非法募資

吸金7千萬害慘焦仁和　主嫌曾和陳履安非法募資

LIVE／丁小芹賣假包遭判刑！今報到入監

LIVE／丁小芹賣假包遭判刑！今報到入監

實話揭詐貸遭打死　同夥認分300萬

實話揭詐貸遭打死　同夥認分300萬

關鍵字：

死亡證明書遺產詐欺偽造文書

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

歐陽娜娜「轉大人超兇照」震撼網

台南市集塞爆　市區民眾哀號

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

郎朗金雞獎頒獎…開信封傻眼　下秒全場尷尬爆

傻汪「吐白沫」求救　媽見真相笑翻

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面