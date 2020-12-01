首張台灣豬標章發出！全台摩斯漢堡都有　Google Maps一查就看到

▲全台280間摩斯都通過申請，創始店選擇的是文字加圓形標章。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會今（1日）在摩斯漢堡創始店舉辦「台灣豬證明標章張貼」記者會，頒出第一張台灣豬證明標章，中央畜產會董事長林聰賢表示，已有5500多家廠商申請，預計到年底會有1.5萬家業者。農委會主委陳吉仲說，且大家只要打開Google Maps就可看到。

「台灣豬證明標章」自11月1日正式受理業者申請，中央畜產會表示，昨天起陸績發放標章至審核通過的業者處張貼。今林聰賢、陳吉仲一起到摩斯漢堡創始店頒給第一張台灣豬證明標章供其懸掛，讓民眾瞭解店家張貼樣態及標章申請、審核進度。

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▲首張台灣豬標章發給摩斯創始店。（圖／記者許展溢攝）



畜產會表示，預計到年底申請案可達1萬5千件，民眾在市面上將會看到愈來愈多店家張貼台灣豬證明標章，可據以消費新鮮、安全又美味的國產豬肉、豬肉加工品或豬肉料理。截至目前，申請該標章的店家類型以具品牌知名度的連鎖餐飲業（如摩斯漢堡、鼎泰豐、四海遊龍、添好運、美珍香等）生鮮豬肉攤、CAS肉品廠與販售處及不同營業規模之餐飲店為多，一經審核通過，標章會即刻寄出供其張貼。

畜產會提到，台灣豬證明標章共有4種樣式，其中圓形有3種（直徑1m及30cm），及「本店使用國產豬肉」文字加圓形標章樣式，依業意願自由選擇其中一式張貼或懸掛，目前以選擇直徑之圓形標章最多，文字加圓形標章及直徑10公分圓形標章兩式次之。摩斯漢堡全台有280餘家分店，其中創始店選擇的是文字加圓形標章。

▲▼ Google Maps一查就能看到哪些店家有台灣豬標章。



陳吉仲說，大家只要拿起手機到Google Maps就可看到摩斯漢堡會有台灣豬標章圖示，其他業者想申請不用跑道農委會或畜產會，只要上網即可，通過就會將標章寄出，貼上是確保豬肉來源，且上游要提供填寫切結書，百分百會沒問題，民眾看到該標章，就是台灣生產的豬肉，直接可消費。