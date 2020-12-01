台灣豬標章達標差1萬件　畜產會曝將「動用行政資源和農會系統」

▲「台灣豬標章」４款式、４防偽！11月起開放申請 。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

農委會今（1日）在摩斯漢堡創始店舉辦「台灣豬證明標章張貼」記者會，頒出第一張台灣豬證明標章，中央畜產會董事長林聰賢表示，已有5500多家廠商申請，預計到年底會有1.5萬家業者。但媒體質疑根本不熱烈，農委會陳吉仲強調，到年底一定會達標。

林聰賢致詞提到，為讓讓消費行為明確區隔，國產豬標章11月起受理申請，已超過5500多家，今試辦上路第一天，到摩斯漢堡創始店頒出第一張台灣豬標章，預計到年底能有1.5萬件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳吉仲（右）有信心表示，12月一定能達1.5萬件。（圖／記者許展溢攝）



中央畜產會執行長王忠恕說明，到昨天是5500家，截至今天資料有5800家，已經可以貼的，寄出去的1千多張，只是媒體質疑，光摩斯就280家，加上鼎泰豐、四海遊龍、添好運和美珍香等業者，其實並不多。王忠恕強調，已經很多，會陸續更多，且陳吉仲要求12月要增加1萬家，「會動用行政系統、資源，甚至是農會系統。」

由於比例仍低，陳吉仲認為，因離一月還有30天，業者還在觀望或資訊不清楚，現在提供第一張，這個月會有更多業者申請，也行文地方政府，所有管轄餐飲業都可專人到各地輔導。有媒體再追問此事，他說重點不是這，而是稽核，貼出來要百分百，媒體問12月真的有可能增加1萬家？他連說兩次「有、有。」便離去。