抽iPhone12、看9組療癒表演！「農巨人的國度」連3天在華山展現

▲農委會將在華山舉辦「農巨人的國度」，展現20年來產業輔導成果。（圖／農委會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣推動農業轉型休閒農業迄今20年，農委員27日至29日將在華山文創園區大草原辦理「農巨人的國度」，展現20年來產業輔導與今年因應新冠肺炎疫情全台業者努力創新的成果。現場有四大主題展區、百攤農遊市集外，更集結全台創新農業體驗活動，讓民眾免費報名玩鮮，現場消費滿額還可抽iPhone 12等多項獎品。

農委會表示，今年因應疫情，除發放「農遊券」，鼓勵國人至休閒農業場域旅遊與產業據點消費外，並輔導232家休閒農場及100家田媽媽之場域營造和創新服務，同時開發創新體驗活動和伴手禮等農業旅遊商品計200項。特別辦理「休閒農業20週年成果發表活動-農巨人的國度」，象徵台灣豐饒物產與農業創新力的強大。

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農委會說明，本次活動四大主題，包括「休閒農業20週年成果展示區」，特別與國家地理雜誌合作辦理「農縮展」，回顧20年來休閒農業發展歷程及土地影像故事，用人文視角表現自然生命力，更展示逾百項今年輔導開發及歷年熱賣的農遊伴手；「農業體驗活動區」網羅全台創新農遊體驗，3天共30場次，免費讓民眾體驗，一次瞭解各地最新、特色玩法；「農遊市集」則有全台最優質的休閒農業區、休閒農場、田媽媽等業者，推廣展售最受歡迎的農業體驗活動、遊程票券、伴手、地方風味美食等，讓民眾逛最「農」味，好吃x好買x好玩的市集活動。現場更規劃「通路媒合區」，廣邀百家通路商與休閒農業業者一對一交流，讓民眾有更多管道獲取農業旅遊資訊。

▲農委會指出，農委會表示，活動將邀請「Fred廚佛瑞德」用在地食材料理出百變美味。



農委會指出，為期3天的舞台活動，邀請「Fred廚佛瑞德」用在地食材料理出百變美味，並邀約熱愛台灣土地，關懷社會及生態的表演團隊，有金曲最佳客語歌手謝宇威、積極尋根土地樂音的A-root同根生樂團，純樸創作歌手吳志寧、傳承客家及山歌精神的黃瑋傑與山寮樂隊、捍衛台灣農村及土地永續的農村武裝青年、抒情美聲好日子樂團，亦邀請公益表演者：草山甘仔打擊樂團及林靖嵐聽障舞蹈團等多組表演。

農委會最後特別提到，活動期間只要在「農遊市集」消費滿200元即抽限量好禮，共有8888份精選禮品，獎項包含iPhone12、料理氣炸鍋、農業體驗採果券、農場雙人房住宿券及農業特色伴手禮等；消費1500元再加碼，送「農遊券」1張。舞台區驚喜優惠不斷，每日3場農遊巨作拍賣會，推出精選農場雙人住宿券、農村廚房體驗遊程及最靚農遊伴手禮等等，通通1元起標，所得將全數捐贈公益團體。