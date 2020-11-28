烏魚全身是寶！專家傳授必吃「4部位」：有豐富賀爾蒙口感似豆腐

▲烏魚又稱「信魚」。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

冬季限定！農委會表示，過了小雪時節，烏魚群就會慢慢進入台灣海峽，隨著天氣越來越冷，匯集的烏魚群也會越來越多，整個台灣西部沿海都可以捕獲烏魚，特別的是，因它每年都會準時報到，又稱「信魚」，且一身都是寶，有4部位絕對不能不知道。

農委會說明，除了每年捕撈野生烏魚，烏魚養殖技術在台灣也相當成熟，養殖面積約600公頃，全年產量約3000公噸，新竹、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東都有不小規模的養殖。

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▲農委會表示，11-1月是烏魚產卵期，魚肉富含豐厚油脂。（圖／記者蔡佩旻攝）



重要的是，農委會提到，烏魚一身是寶，有以下4個部位要教大家吃：

烏魚子（母魚卵，整條魚的精隨）

富含蛋白質、脂肪、維生素A / E，每一尾母魚僅可製成一副烏魚子，不過價格不便宜就是了。而烏魚子除可直接食用，也能做成鹽漬品、用酒煎、油炸、炒飯、包潤餅等，都是不錯的選擇。

烏魚殼（取出卵後的魚體）

11-1月是烏魚產卵期，因此魚肉富含豐厚油脂，吃起來又香又滑嫩，富含蛋白質與不飽和脂肪酸，男女老少都適合食用。至於烏魚殼可以怎麼煮？農委會表示，麻油麵線、米粉湯、可樂餅、紅燒和酥炸都很棒。

烏魚膘（雄烏魚的精囊）

擁有豐富賀爾蒙、維生素A / B / E、銅、鋅，口感近似豆腐，可煎、炒、搭配麻油麵線。

烏魚肫（烏魚的胃囊）

也稱之為「烏鰎」，可鹽酥鮮炸、熱炒，曬乾後當作喝茶的小零食。