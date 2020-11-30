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台灣養豬年產值達710億！專家發展5種豬基因選拔技術：產仔數高

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲畜試所指出，我國2019年養豬產業年產值近710億，居單項農產品之首。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

農委會畜產試驗所今（30日）指出，以分子生物技術為基礎，針對養豬產業的需要發展出「商用豬種基因選拔技術」，包括抗緊迫（PSS）、增瘦肉（IGF2）、高肉質（H-FABP）、多產仔（ESR）及強精子（PRLR）等5項種豬基因選種技術，運用基因標記選留優勢性能表現豬隻，提供科學化與數據化之資料分析結果，為提升種豬性能競爭力之重要工具。

畜試所說明，我國2019年養豬產業年產值近710億，居單項農產品之首，而種豬產業居養豬產業領航地位，影響養豬產業發展與盛衰甚鉅。因應豬肉產品之全球化競爭趨勢，如何選留具高度競爭力之種豬並藉由展示推廣至養豬產業，進而強化本國豬種種原優勢，為首要面對之關鍵課題。

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畜試所提到，傳統種豬選留過程以人眼判定豬隻體型大小、瘦肉分布、腳蹄強健、行動步伐及活動能力等外觀，雖然具有一定程度的可靠性，但仍有部分性能無法單純以外觀來評斷，如繁殖性能（產仔頭數多寡）。

▲▼豬。（圖／資料照）

▲畜試所強調，運用分子生物技術進行經濟動物繁殖及生長性狀的選育已是世界趨勢。（圖／資料照）

畜試所表示，美國農業部農業研究署副署長Dr. Steven M. Kappes曾於2019年受農委會及畜試所之邀，來台分享種畜禽基因選育經驗，表示美國乳牛產業運用多元化的基因選種技術選拔優良種畜，可提升30-50%不等的性能改進成效，為產業帶來倍數化躍進。

畜試所強調，運用分子生物技術進行經濟動物繁殖及生長性狀的選育已是世界趨勢，為跟上國際腳步，在種豬選育上優先選擇帶有上述5項優勢基因（AA-FF-QQ-HH6-MM-PP）之豬隻作為種用，推廣商用豬隻皆能具備抗緊迫、瘦肉率高、肉質佳、產仔數高及精液品質高等優勢性能表現，並藉由種豬拍賣推廣至民間，加速提升我國豬隻競爭力，讓具有出色肉質及優異繁殖性能等特點的台灣豬在國際間占有一席之地。

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