不到2百公尺道路施工圍路1年半　林燕祝：堪稱台南最擺爛工程

▲永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好，林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1條百餘米道路需要施工多久？市議員林燕祝表示，永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好、擺爛，民眾怨聲載道，拖到大家受不了，要去向黃偉哲市長抗議，她強烈要求市府儘快解決，給民眾一條安全回家的路。

永康區長張睿民為造成市民不便致歉，水利局也表示，若包商無法繼續施工，水利局將接手工程，趕在月底完成全線臨鋪並拆圍籬。

陳情民眾原本要到市長室抗議，惟林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決，林燕祝表示，東橋二街柴頭港溪D幹線排水改善工程，早在去年6月就開工，但至今1年多東橋七路至東橋二街185公尺的道路被「擋」了1年半，東橋七路與中山南路口附近是東橋、大橋地區的交通要道，上下班交通非常繁忙，但工程一做一年半，民眾上下班、上下學塞在路中，大家抱怨連連，忍到都上臉書舉發，市府難道都不知道，都無感嗎？

林燕祝說，她在10月2日就詢問水利局何時完工，水利局表示工程進度已達8成5，11月15日就可以完成，如今11月19日，工程進度還是8成5，1個月來又幾乎沒有進度，公所和水利局不應該坐視包商擺爛，讓民眾繼續忍受塞車、沒路可走之苦，她要求水利局和公所給市民一個承諾，究竟什麼時候可以有一條平坦道路。

負責工程發包的永康公所區長張睿民，首先因為工程延宕造成市民不便致歉，他指出，工期雖是3百日曆天，但因為施工過程中挖到地下管線，就要配合停工，造成工期延宕至今，黃偉哲市長也非常重視此事，目前已列管要求包商儘快趕工，不過因包商營運有問題，擔心終止契約、重新發包又再拖延，目前罰款之外，也會找協力廠商幫忙。水利局科長表示，若包商無力繼續施工，會由水利局接手，月底前撤除附近交通椎和圍籬並完成道路臨時鋪設。

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