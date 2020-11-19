　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

不到2百公尺道路施工圍路1年半　林燕祝：堪稱台南最擺爛工程

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好，林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好，林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1條百餘米道路需要施工多久？市議員林燕祝表示，永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好、擺爛，民眾怨聲載道，拖到大家受不了，要去向黃偉哲市長抗議，她強烈要求市府儘快解決，給民眾一條安全回家的路。

▲永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好，林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康區長張睿民為造成市民不便致歉，水利局也表示，若包商無法繼續施工，水利局將接手工程，趕在月底完成全線臨鋪並拆圍籬。

▲永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好，林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳情民眾原本要到市長室抗議，惟林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決，林燕祝表示，東橋二街柴頭港溪D幹線排水改善工程，早在去年6月就開工，但至今1年多東橋七路至東橋二街185公尺的道路被「擋」了1年半，東橋七路與中山南路口附近是東橋、大橋地區的交通要道，上下班交通非常繁忙，但工程一做一年半，民眾上下班、上下學塞在路中，大家抱怨連連，忍到都上臉書舉發，市府難道都不知道，都無感嗎？

▲永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好，林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝說，她在10月2日就詢問水利局何時完工，水利局表示工程進度已達8成5，11月15日就可以完成，如今11月19日，工程進度還是8成5，1個月來又幾乎沒有進度，公所和水利局不應該坐視包商擺爛，讓民眾繼續忍受塞車、沒路可走之苦，她要求水利局和公所給市民一個承諾，究竟什麼時候可以有一條平坦道路。

▲永康東橋七路到二街不到2百公尺的道路，因為排水改善工程，圍了1年半還沒做好，林燕祝偕永康區長張睿民、水利局科長現場會勘尋求解決。（圖／記者林悅翻攝，下同）

負責工程發包的永康公所區長張睿民，首先因為工程延宕造成市民不便致歉，他指出，工期雖是3百日曆天，但因為施工過程中挖到地下管線，就要配合停工，造成工期延宕至今，黃偉哲市長也非常重視此事，目前已列管要求包商儘快趕工，不過因包商營運有問題，擔心終止契約、重新發包又再拖延，目前罰款之外，也會找協力廠商幫忙。水利局科長表示，若包商無力繼續施工，會由水利局接手，月底前撤除附近交通椎和圍籬並完成道路臨時鋪設。

・5層設計的超大收納空間

ET快訊
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
沒打方向燈60秒2紅單噴2400　警曝：最多檢舉其實是這項
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市長輩好幸福　「行動歡唱車＋幸福小蜜蜂餐車」前進社區

反毒豬講座燃怒火！台南議員王家貞：齊聲向瘦肉精毒豬說「不」

首辦護照不用跑台北　戶政事務所申辦...超商繳費8天寄送到府

為穩定供電　台電嘉義區處成立施工班

大林民代力促日片萬國戲院開拍　完全飼育23日公演網路互動

暗夜出擊！新化警圍堵小黃...乘客有詭隨身帶150包「咖啡」

疏濬工人起歹念！趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　警：有棵已100歲

深耕雲林再創耀眼里程碑　臺大雲林分院榮獲醫院HSR永續方案獎　

吳寶春手把手秘訣大公開！石岡國中教做司康　勉勵學生相信自己

台南永康兩家廠商違反水污法　環保局重罰送辦

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

竹市長輩好幸福　「行動歡唱車＋幸福小蜜蜂餐車」前進社區

反毒豬講座燃怒火！台南議員王家貞：齊聲向瘦肉精毒豬說「不」

首辦護照不用跑台北　戶政事務所申辦...超商繳費8天寄送到府

為穩定供電　台電嘉義區處成立施工班

大林民代力促日片萬國戲院開拍　完全飼育23日公演網路互動

暗夜出擊！新化警圍堵小黃...乘客有詭隨身帶150包「咖啡」

疏濬工人起歹念！趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　警：有棵已100歲

深耕雲林再創耀眼里程碑　臺大雲林分院榮獲醫院HSR永續方案獎　

吳寶春手把手秘訣大公開！石岡國中教做司康　勉勵學生相信自己

台南永康兩家廠商違反水污法　環保局重罰送辦

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

于美人《超紅》10年首開金嗓曝發片計畫　「大鬥嘴」澎恰恰火藥味超濃

RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠明日開售！亞洲首度曝光「三色迷彩」行李箱帥爆

川普次媳將選北卡參議員　2022殺破重圍得靠「公公剩餘政治資本」

嫁3000億豪門1年…奚夢瑤「我嫁的是愛情」　罕見談婆婆

中部大樓預售屋「預計115年底完工」他傻住　專家解釋背後原因

關懷盃／冠軍獅前進台東　蘇智傑率隊友替小球員補充元氣

元大金控人事大風吹！　銀行、證金副董今日定案

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

地方熱門新聞

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

3歲女哭找爸墜樓！台南父衝回家背景曝

2020桃園仙草花節　11/28展開

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

林文瑞爭5千萬經費　整修斗六棒球、運動場

雲林縣議會質詢練肖話　媽祖隔離中

新北農業局推水保教育宣導

城市焦點快閃活動周日台南全市登場

中部首場中高齡就業博覽會招才　700人求職

新北即時交通資訊網改版　一指輕鬆搞定

鹿港轉運站招商　企業參與踴躍

結婚送金鏟子　苗議員：不如送尿布

林阳乙砲轟讓台灣列言論不自由國家

巨型寶可夢樂園　變身台中耶誕打卡點

更多熱門

相關新聞

房思琪再版！補習班狼師性侵國生女達2年

房思琪再版！補習班狼師性侵國生女達2年

宛如「房思琪第二」悲劇！國民黨台南市議員林燕祝爆料指出，永康區補習班一名數學老師，涉嫌從2018年開始，在教室、租屋處等性侵女學生長達2年多，家長憤而提告，教育局表示，今年9月底獲報後立即與社會局前往查察，目前該名老師已遭補習班解聘，已進入司法調查程序。

歸仁分局長遭拔　林燕祝：市長不能只顧當網紅

歸仁分局長遭拔　林燕祝：市長不能只顧當網紅

國慶焰火宣傳旗白色且破爛像「招魂」！

國慶焰火宣傳旗白色且破爛像「招魂」！

林燕祝要求市警局儘快補足人力

林燕祝要求市警局儘快補足人力

林燕祝踢爆幼園兒招收且雇用沒教保資格助教

林燕祝踢爆幼園兒招收且雇用沒教保資格助教

關鍵字：

道路施工圍路林燕祝擺爛

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面