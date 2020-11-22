台南黑面琵鷺保育季揭幕　黃偉哲邀全國民眾來學甲生態保育小旅行

▲台南市長黃偉哲偕同副市長趙卿惠，出席在台南學甲濕地生態園區登場的「2020黑面琵鷺保育季」活動，並為學甲濕地出入口意象裝置揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲22日一早偕同副市長趙卿惠，出席在台南學甲濕地生態園區登場的「2020黑面琵鷺保育季」活動，並為學甲濕地出入口意象裝置揭牌，目前時值黑面琵鷺來台度冬最高峰時期，黃偉哲藉此邀約全國民眾扶老攜幼前來台南觀賞黑琵，順道品嚐在地新鮮海產美食，來趟體驗生態保育的小旅行。





黃偉哲市長表示，從過去的歷任縣長、市長到現在，近20多年以來，台南市政府持續為保育黑琵而努力，希望能給每年來自遠方的嬌客一個舒適的家。相關單位觀察到有幾隻黑琵時常來過冬，幾乎已成為留鳥，代表台南在黑琵棲地的優化逐漸顯出效果，他也非常感謝民間團體的投入與支持。





黃偉哲市長說，很高興看到許多家長帶著小朋友一同來參加今天的活動，將黑面琵鷺生態保育觀念代代相傳，並進而擴展到其他生物與自然環境的保育，他邀請大家攜手營造一個更好的生活環境。





國際明星鳥黑面琵鷺來台灣度冬已經突破2000隻，其中台南地區將近1500隻棲息，是黑琵在台灣的最大棲息覓食場所，「2020黑面琵鷺保育季」系列活動22日在第3渡冬區學甲濕地生態園區開跑，國際獅子會300D1區第10分區主席周榮茂、第14分區主席王伯群號召許多獅友，一起贊助學甲濕地出入口意象裝置設備，並與黃偉哲市長及趙卿惠副市長一起揭牌，現場吸引近千名愛鳥人士及大小朋友前來參加。





由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2020黑面琵鷺保育季」系列活動包括黑面琵鷺首集繪本出版、電燒烙畫黑琵創作展、黑琵親子輕旅行等，歡迎全國民眾不分老少一起來賞鳥，體驗生態保育之旅。



立委賴惠員、郭國文、市議員謝財旺等人，也到場一同分享台南對於黑琵棲地保育的優化成果。

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