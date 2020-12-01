秋冬專案實施首日上午150旅客入境！全數檢具陰性報告「無人挨罰」

▲即日起入境台灣必須檢附登機前三日內陰性證明，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬專案今起正式實施，其中在邊境部份要求入境時檢附登機前三日內陰性證明，中央流行疫情指揮中心今（1）日表示，首日上午僅5航班，入境旅客約150人，全數持有核酸檢驗陰性報告，並沒有人違規遭罰。至於進出八大場所強制要求配戴口罩，實施半天下來也尚無違規裁處個案。

因應日益嚴峻的國際疫情，中央流行疫情指揮中心公布秋冬專案，從邊境、社區、檢驗三面向加強管理。邊境部份要求自12月1日至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分(本國籍與外國籍人士等)或來台目的(求學、工作、外交公務等)，必須檢附登機前三日陰性證明，違規者依法最高可罰15萬元；若無法取得證明，衛福部也開放簽切結書回台，若合乎例外條件可免罰。

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▲1201疾管署記者會。（圖／記者張榮恩攝）

指揮中心邊境檢疫組副組長何麗莉說明，可簽署入境切結書者有5種類型，包含奔喪、探病等「緊急協處」、「從無法提供自費採檢國家入境」，外交部目前調查名單包括：吐瓦魯國、紐埃、斐濟、東加、貝里斯和聖露西亞等6國，另還有「部會專案經指揮中心同意」，以及「指揮中心公告對象：從我國出境3日內入境旅客」，至於其他狀況得填寫具體事由進一步釐清，並於入境後自費採檢。

違反規範者可依傳染病防治法處分1萬至15萬元。何麗莉表示，首日上午僅5航班，入境旅客約150人，全數持有核酸檢驗陰性報告，並沒有人違規遭罰。指揮中心發言人莊人祥補充，相關處分都必須經過調查研判，至於與提供核酸檢驗證明相關裁罰基準正在簽核，估計1週內進行公布，初步內容包含拒絕配合、甚至言語脅迫他人者，會以最高額裁處。

▲秋冬專案，入境若無核酸檢驗報告須簽切結書。（圖／指揮中心提供）

至於社區的部份，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反《傳染病防治法》由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧說明，今日開始實施至下午為止還沒有接獲開罰通知。他也強調，規範要求大家戴口罩是保護自己與別人，不是以裁罰為目的。提醒當大家進入室內，會近距離遭遇不特定人士，應該要戴口罩，若沒有配戴，會先經場所管理人勸導，若持續不配合，再來進一步裁罰。

▲▼秋冬專案，8大類場所強制戴口罩。（圖／指揮中心提供）