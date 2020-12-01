外省北北郵局領「畢生積蓄」　行員憂遭詐報警！結果神展開

▲老翁提領全部積蓄打算支付看護費，卻被行員誤認為遭到詐騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄有名90多歲的老翁到大寮區的郵局，向行員表示要將戶頭內40多萬的存款一次全部領出來，加上他外省口音重，行員擔心受到詐騙，趕緊通報轄區派出所。警方抵達後了解狀況後，才確定老翁是想將錢領給曾照顧他的女看護，不想讓兒子代替支付「看護費」，事後確認這是一起「偽詐騙」案，也讓員警鬆了一口氣。

這起事件發生在上月20日上午9點多，忠義派出所所長吳育圃表示，由於在忠義派出所的轄區內，住著不少外省人，外省長輩口音比較重，因此這名老翁到郵局提款時，無法和行員說明清楚大筆金額的用途，行員擔心老翁遭詐報警求援。事後警方趕到現場釐清，確認老翁有請一位看護照顧他的生活起居，他想要用自己的存款支付看護費，不想讓兒子出錢，所以才會自己到郵局提領。

▲老翁提領全部積蓄打算支付看護費，卻被行員誤認為遭到詐騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

吳育圃進一步指出，由於擔心住在轄區內的長輩，會被詐騙集團盯上，因此特別囑咐過附近郵局、銀行，遇到大額提款都要小心留意，所幸經過警方再三確認，證實這是一件「偽詐騙案」，老翁並沒有被騙錢，這才讓放心讓老翁的女兒將他帶回家。

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