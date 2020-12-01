女兒貼文盼媒體「政治正確」　中正一分局長：再一次就不要叫我爸

▲中正一分局長陳明志遭質疑讓丁宜銘特權離開，又發生女兒痛批媒體事件，事後出面道歉。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

前行政院發言人丁怡銘到中正一分局製作筆錄，但卻引發特殊禮遇一說，被質疑的中正一分局長陳明志，他女兒事後透過社群軟體痛批媒體，最後雖貼出道歉文，但仍遭質疑內文「政治正確」的說法，陳明志得知後要求女兒撤文，陳表示，他對整起事件要表達鄭重道歉，並指女兒對媒體、民眾的意見不夠尊重，對政治不熟悉、用字遣詞不當，並痛斥「再一次就不要叫我爸」。

陳明志因丁怡銘到中正一分局製作筆錄，離開時遭質疑「特權」，陳的女兒在社群軟體痛批媒體，甚至還以不雅字眼怒斥特定媒體，陳明志今天對此也做出說明。

陳明志指出，當天確實搭公務車離開，並參加公祭結束後返回分局，事後與女兒約18時吃飯，延遲到19時才抵達餐廳，席間雖並未告知女兒發生何事，但因為一直聯繫事情，陳女在旁邊聽了才自己跑去發文。

▲中正一分局長陳明志女兒貼文要媒體「政治正確」，陳火大痛斥「再一次就不要叫我爸」。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳明志表示，事後獲悉女兒發文，也要求女兒將文章撤下，事後女兒又在社群軟體發佈「道歉文」，但文中提及「政治正確」，讓陳明志相當無奈，事後也打給女兒糾正錯誤。

陳明志說，打給女兒後已相當嚴厲之口吻譴責，並指出「不知道狀況不要亂說」，更痛斥女兒「再這樣不要叫我爸」，最後也表示「女兒學傳播的，根本不知道政治正確」，後來才得知是要寫「行政中立」。

心疼女兒的陳明志最後也表示，女兒畢業後原本在媒體上班，事後離開跑去做YouTuber，從頭到尾根本不知道政治是什麼，但也提醒女兒，不要再涉入此事。

對於今天又被發現自己在擔任交大大隊長期間，女兒曾經共同拍片，陳明志解釋，之前市警局的萬安演習，是市警局找來拍完後，大女兒告知才知道。

他強調，因預算有限，所以才找「自己的網紅女兒」，希望能夠降低預算，並沒有利益輸送的問題。