期限只剩1個月！數位藝Fun券「3.2億未使用」　使用率7成4

▲文化部發行「藝FUN券」使用累計突破10億。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部發行「藝FUN券」截至昨（30）日為止，使用累計突破10億！其中「數位藝FUN券」累計使用約8.8億元，期限至12月31日，也就是僅剩一個月的效期，換算使用率約7成4，仍有3.2億未使用，提醒民眾把握時間；另「紙本券藝FUN券」使用期間則至2021年2月28日止。

文化部發行兩波藝FUN券總預算為15.6億，截至11月30日為止使用金額累計逾10.8億元，依序為「書店及出版業」逾6.1億元、「電影院」逾2.9億元、「表演藝術產業」逾9,300萬元。

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▲文化部「藝FUN券」使用期限倒數中，不少網友分享自己用來買書。（圖／記者李毓康攝）



其中「數位藝FUN券」預算12億，使用累計8.8億元，使用率約7成4；「紙本藝FUN券」以3.6億元規模發行，截至目前使用2億元，使用率約5成7，還有1.6億未使用，期間至明年2月28日止。

▲紙本藝FUN券期限至2021年2月28日。（圖／記者陳涵茵攝）



文化部長李永得先前曾表示，藝FUN券使用「高峰應會落在最後一個月」；而文化部也在臉書粉專以各種方式宣傳，包括曾經跟風「月薪25萬文」列出7點藝FUN券「最引以為傲的奢侈」，小編更幽默說「不管你的手機一台3萬或25萬元⋯⋯藝FUN券一份就是600塊，沒有花等於不存在」。

無論是數位或紙本藝FUN券，皆可用於看展覽、看表演、看電影、實體書店買書（網路書店不適用）、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，還能打賞街頭藝人。民眾可於店家消費時詢問或查看收銀台有無標示，或打開藝FUN券APP查看「店家地圖」。

▲打開藝FUN券APP「店家地圖」，可查詢能使用藝FUN券消費的店家。（圖／翻攝自藝FUN券APP）

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