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陳時中遭批萊豬不處理先選市長　侯友宜：把現在工作做好

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記者羅婉庭／新北報導

傳衛福部長陳時中將競選2022新北市長，因此遭批萊豬還沒處理好就要選市長。對此，新北市長侯友宜1日上午視察車站防疫後表示，防疫要做到位，地方與中央齊頭並進，一切最重要的就是把現在工作做好。

▲侯友宜視察板橋車站秋冬專案防疫措施。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察板橋車站秋冬專案防疫措施。（圖／記者羅婉庭攝）

秋冬防疫專案正式啟動，侯友宜一早視察板橋車站，視察後受訪表示，在車站中仍有民眾沒戴口罩，他立刻要求同仁前去勸導，若勸導不聽，今天就會開始執行開罰1萬5千元，他強調，其實新北市在4月13日起，大眾運輸就是這樣的做法，之後會越來越嚴格的執行。

侯友宜上午率領相關局處首長於8點半開始視察防疫措施，從板橋高鐵站閘門出發，到台鐵、捷運以及站外的公車站，檢查車站內外之告示牌、紅外線體溫測量機、酒精等全做到位，站務人員全面崩緊神經思豪不敢鬆懈。

侯友宜指出，他今早特別到大眾運輸視察，民眾只要進到大眾運輸場域中，不僅是車站內，就必須戴上口罩，按照傳染病防治法，若勸告不聽一定嚴格執法，將罰3千到1萬5千元，呼籲民眾遵守，否則一定開罰。

至於萊豬問題，侯友宜說，目前仍有7成民眾非常擔憂，萊豬疑慮若沒解決，政府一定要採取更嚴格把關，讓民眾輕易辨識，中央在源頭選里與標示上，要多加把勁。新北市政府在明年1月1日開始，除了衛生局之外，所有單位動起來，成立專案小組，全力防堵萊豬。

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