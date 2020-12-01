9歲女手指空地「這裡有人」　家人嚇壞花百萬驅邪...結局神逆轉

▲少女聲稱可以看見過世的人。（示意圖／取自免費圖庫）

記者鄭思楠／綜合報導

「家裡人一直以為孩子撞了邪，真是急死人，」來自福建的王姓媽媽苦惱說。她口中的孩子，是9歲的女兒青青（化名）。1年多以前，青青突然開始出現肢體抖動，更可怕的是還出現了幻覺，聲稱可以看到已經過世的人，平日裡待在家中，會突然指著空曠的地方說「這裡有一個人」。

據《澎湃新聞》報導，家人因此以為青青「中了邪」，甚至還找到「神婆術士」施法驅邪，花掉了40多萬人民幣（約新台幣173萬元）的積蓄。1年多的時間，非但沒有成功，孩子身體抽搐和晚上失眠的情況越來越嚴重。

直到今年10月，媽媽得知，一朋友的孩子也有過類似的毛病，在上海市兒童醫院神經內科看好了。她決定最後再試試，於是近日帶著青青來到了該醫院。

醫生問診後第一時間考慮，青青可能是「自身免疫性腦炎」，「這是一種人體自身抗體損害中樞神經系統，出現神經功能和精神障礙，可表現為：精神行為症狀、癲癇、肌力肌張力障礙、睡眠障礙等。」

「隨後為青青做的自身免疫性腦炎抗體的檢查結果，果然是陽性，」醫生說。可是，媽媽這時候卻猶豫了，因為積蓄都用來請「施法辟邪」所剩無幾，擔心無法支付治療和住院費用。

醫生向他們解釋這類疾病的治療費用並不昂貴，不需要有這樣的顧慮，媽媽這才放心地安排女兒住院了。住院治療兩個禮拜後，孩子肢體抖動的情況沒有了，晚上失眠的情況也大為好轉，同時也沒有再出現幻覺，康復出院。

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