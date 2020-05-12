巫師施法「手伸衣內狂摸私處」！27歲女信徒力挺：治療後覺得神清氣爽

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者施怡妏／綜合報導

一名泰國巫師替女信眾「驅魔」時，不斷的撫摸胸部與私處，引發極大爭議，不過巫師堅稱表示，「整個過程都是在治療」。而女信眾在整過程中不但沒有反抗，事後還表示，「精神狀態都恢復的差不多，整個人都好了起來」。影片曝光之後，引起熱烈討論，警方認為，巫師很有可能觸犯性騷擾罪。

綜合泰媒報導，這名男巫師在施法時，會把手伸入女信徒的胸部與私處內，一邊口中念著咒語一邊撫摸。從影片中可見，女信徒遵照男巫師的指示，且任由男巫師撫摸沒有反抗。治療過程的影片在網路上曝光後，引起許多網友不認同，紛紛指責巫師「掛羊頭賣狗肉」，「如果真這麼簡單摸一下胸部和私處就能治好病，那還需要醫生來幹嘛？就是神棍一個」。

▲巫師施法狂摸女子胸部。（圖／翻攝自Facebook／แม่ทัพลิง V2）

但一名27歲的女信徒卻力挺巫師，她表示，從2月開始有失眠的困擾，在家人的陪伴之下，找上該巫師進行「睡眠治療」，在過程中她都沒有感到不舒服，即便巫師用手隨意撫摸身體，還將手伸進去衣服裡，她也沒有感到被侵犯。女信徒表示，「師父很認真在替我作法，雖然師父碰觸到我的身體，但都只是輕輕的碰一下而已，並沒有太超過的舉動。」

女信眾還表示，在進行療程之前，師父都有事先說好跟她說好，「治療完之後，覺得神清氣爽，身體上的不適都沒了。」事後師父接受訪問表示，「每次作法之前我都會和對方及家人溝通好，如果不願意就不會做，不管對方是男生或是女生，都會用一樣的方式治療。」

▲巫師手伸信徒女私處，聲稱是在幫她消厄運、除晦氣。（圖／翻攝自YouTube／AMARIN TVHD）

泰國警察對此則指出，「若巫師沒有取得信眾的同意，很有可能會觸犯性騷擾罪，如果被性騷擾的對象年齡未滿15歲，則均屬違法」，但是該罪名是否成立，還需要女信眾本人的說法而定。