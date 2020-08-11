小孩半夜驚醒大喊「叫人來！」轉頭瞪母親「你狠毒」...網：長大就好了

▲有些小朋友在半夜會驚醒，尖叫或是大哭 。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

有些孩童在半夜會突然驚醒或是夢遊，莫名哭鬧或是尖叫，怎麼叫都不會回應。一名小一的孩童經常在半夜12點醒來，眼神完全變了人，嘴裡還說著，「我叫你叫人來啊！」並且轉頭面向母親，瞪著大眼睛喊，「叫護士來！」但下一秒又突然倒下昏睡。該網友詢問，「這是夜驚還是中邪？有沒有相似經驗可以分享一下？」

原PO在PTT上發文，親戚家小孩在半夜的可怕現象，小朋友本來睡好好卻突然坐起來，怒吼著「我叫你叫人來啊！打打打打打打打」，一邊吼著「你狠毒」，一邊瞪著母親，眼神像極電影中懷著憎恨的惡靈，隨後又開始捶打父親，下一秒又瞬間倒下昏睡。

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文章寫道，小孩的父母親提及，「每次發作時，室溫都好像降低好多，冷到令人發抖，只好帶去收收驚，目前觀察中」。原PO上網查詢後得知，此種症狀稱為「夜驚」，此非病症，而是好發於4-12歲的深層睡眠正常現象，但又擔心會不會是中邪，「有無夜驚現象的小朋友？可否分享一下？」

▲「夜驚」目前科學上還沒有任何的合理解釋，常發生在12歲前的孩童，隨著年齡增加慢慢減少 。（圖／翻攝自pakutaso）

貼文一出之後，網友在底下留言表示，「夜驚有自帶移動式冷氣功能也算是一絕了」、「是不是白天沒讓他放電」、「記得帶去看醫生，拜拜只是輔助求心安」。也有許多網友分享經驗，「我小時候是會在重感冒的情況下，半夜起來無意識暴衝然後胡言亂語，長大後就不會了」、「這個不好說，不過同時間建議帶去小兒腦部專科做檢查」、「建議可以先尋找醫學意見，無解後再往民俗方向求助」。

據了解，幼童夜驚跟其大腦中樞神經發育尚未成熟有關係，使得孩子白天所接收到的驚嚇、刺激、興奮等經驗，會在半夜睡眠時引起夜驚的情形。如果孩子在睡眠中尖叫，先不要急著立刻抱起，先觀察輕輕給於安撫。如果貿然移動或是抱起很容易造成當下的睡眠混淆，加深孩子當下的恐懼感。