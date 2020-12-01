今水氣最多清晨14.8℃！北北基5縣市豪大雨　周四起更冷3天探14度

▲今起一周都是東北季風影響的天氣型態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市豪大雨特報！中央氣象局觀測，今天（1日）清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的15度。天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周三稍回溫，周四晚上下波冷空氣又報到一直到周六，空曠地區低溫可能就拉到14、15度。至於玉山尚未迎來今年首場初雪，氣象局說，周四、周五再看看。

氣象局今晨對宜蘭縣發布「豪雨特報」，台北市、新北市、宜蘭縣和花蓮縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

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氣象局也對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

▲▼氣象局預報員劉沛滕說，今水氣比較多。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周都是東北季風影響，今桃園以北、東半部易有短暫雨，宜蘭累積雨量較多有發豪雨特報，東半部、大台北山區和基隆北海岸有局部大雨，新竹以南則為多雲到晴的天氣。

劉沛滕說，這一周都涼涼的，周五、週六溫度應該還會再降一些，北台灣部分地區和宜蘭可能15至17度，北台灣其他地區約17、18度；中部因不太容易下雨，夜間有局部輻射冷卻狀況，中部以北可能都比較涼。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，今天的雨比較多，接下來三天稍微減少，但迎風面有局部大雨或豪雨，周五、周六的降雨情況還要看水氣多不多，但一整周宜蘭的雨都不小。

至於玉山尚未迎來今年首場初雪，劉沛滕指出，11月30日白天水氣比較多，陰天有點下雨，而入夜有來到0度左右但水氣較少，還沒有下雪；周四、周五溫度會再下降、水氣稍增，到時再看看。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，周三冷空氣稍微減弱一點點，稍回溫但不多大約1、2度；周四晚上下一波冷空氣又開始報到，一直到周六，會比這一波再降1度，台北都會地區可能拉到17、18度，空曠地區可能14、15度；周日是回溫的天氣，預計到下周一、下周二，要好好把握；下周三、下周四另波冷空氣又報到。