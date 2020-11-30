今晨15.6℃！北北基5縣市大雨　更強冷空氣周四到「連3天探15度」

▲未來一周北部都是濕涼、濕冷的天氣。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市大雨特報！中央氣象局觀測，今天（30日）全台最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的15.6度。天氣風險公司天氣分析師簡瑋靚提醒，周二、周三稍回溫，但周四新的一波東北季風增強，冷空氣強度會更強一點點，預計北部周四至周六低溫有機會降到16、17度，空曠地區有機會來到15度，「進入12月，冷空氣強度會一波比一波還要強。」

氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼5縣市大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今起一周受到東北季風影響，都是類似天氣，北台灣涼涼冷冷，桃園以北和東半部比較會下雨，偏向局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部和大台北山區長時間陰天、下雨，至於桃園和台北平地則是雲多偶飄點小雨，而新竹以南偏多雲，越往南邊會出太陽。

官欣平說，今晨中部以北和東北部低溫約17、18度，有些區域將近16度，而南部和花蓮、台東約18至21度；未來一周中部以北和東北部低溫約17至19度，較空曠地區約16度，桃園以北、東北部高溫約20至22度，花東約24至26度，中南部仍可能出現28度以上。他提醒，周四、周五溫度再下降，降到今和29日的程度。

簡瑋靚29日表示，周二、周三氣溫稍稍往回升，周四又有新的一波東北季風增強，冷空氣強度會更強一點點，周四至周六預計北部低溫有機會降到16、17度，空曠地區有機會來到15度，「進入12月，冷空氣強度會一波比一波還要強。」

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）