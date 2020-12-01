宜蘭「11月下雨28天」破千毫米　當地人哀號：這裡有太陽嗎？

▲根據最新日累積雨量圖，可見宜蘭縣「下到發紅」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／綜合報導

中央氣象局今天（1日）上午持續對宜蘭縣發布「豪雨特報」，連日降雨也讓當地人大喊快發霉了，「宜蘭有太陽？」有網友發問，有沒有人知道宜蘭11月總共下幾天的雨？結果有人笑說，應該問幾天沒下雨比較快。而答案出爐，蘇澳鎮共下了28天，一整月累積雨量破千，宜蘭市則下了23天。氣象局則說，宜蘭這一整周的雨都不小。

原PO在「宜蘭知識+」臉書社團的發文，引起熱烈討論。許多人留言，「應該是問說宜蘭哪一年冬天，有超過一個禮拜沒下雨」、「光除濕機的水就已經夠宜蘭人用了」、「下幾天我是算不出來，如果是問幾天沒下雨，我大概還能算出來」、「下到香菇都已經可以摘下來煮湯了。」還有人開玩笑說，「下到我已經20幾天沒穿內褲了！都還沒晾乾！」

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▼受到東北季風影響，迎風面宜蘭冬天很常下雨。（圖／氣象局）



有當地人說，「現在宜蘭下雨就一堆人受不了了，那回歸約10至15年前，大概9月變冷一直到過完年，雨一下就2、3個月。接著4、5月又開始梅雨，又一直下到暑假... 現在這種天氣已經改變很大了。」

根據氣象局資料，宜蘭氣象站11月共下了23天，累積雨量483毫米；蘇澳氣象站更下了高達28天，只有兩天沒下雨，累積雨量破千達1102毫米。氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問，今天的雨比較多，接下來三天稍微減少，但迎風面有局部大雨或豪雨，周五、周六的降雨情況還要看水氣多不多，但宜蘭一整周的雨都不小。

天氣風險公司總經理彭啟明則在臉書說，很多北部朋友抱怨，這幾天的濕冷，洗衣服怎麼晾都不會乾，目前預期周日雨勢會緩和一些，下周一、下周二有機會看到陽光，這才是洗曬衣物較合適的時間點；不過，迎風面持續的降雨恐怕還是繼續，只是雨多雨少的程度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）