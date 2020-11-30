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大雨來了！5縣市再灌水彈「玉山夜降初雪」有望　2波變溫急凍14°C

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷空氣接力，下一波北台灣剩15度 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心課長陳維良表示，東北季風影響，迎風面北東地區陸續出現降雨，北方大陸高壓逐漸東移，高壓氣流經過南海、東海以東北風影響台灣，導致迎風面降雨明顯偏高，30日至12月1日南海有熱帶雲系發展，隨著高空氣流通過台灣，有機會為中南部帶來降雨，北台灣仍偏涼，中南部早晚偏涼，北海岸、宜蘭、大北山區防局部豪大雨。

氣象局30日晚間9時25分持續針對北北基宜花5縣市發布「大雨特報」，30日晚間至12月1日（周二）基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生機率，尤其宜蘭地區因連日降雨，山區請注意坍方及落石。由於30日水氣較多，若水氣跟氣溫互相配合，玉山今深夜有望降下今年首場初雪。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲東北季風帶雨來襲，5縣市持續發布大雨特報。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周北台灣濕涼、中南部日夜溫差大，最冷時間落在12月7日。

氣象局預報，12月1似仍為東北季風影響天氣型態，清晨中部以北、東北部低溫下探17度，沿海、空曠地區氣溫會更低，南部及花東19至21度，白天桃園以北及宜花高溫約20至23度，竹苗及台東24、25度，中南部高溫可達27至29度，日夜溫差較大。

降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島有短暫雨機率，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區仍有局部大雨或豪雨機率，新竹以南維持多雲到晴。

氣象局指出，12月2日至7日（周三至下周一）受東北季風影響，北東感受涼冷，高溫約20至22度，中南部則仍有27至30度高溫，花東23至25度，最冷時間點落在4日（周五）清晨，中部以北及東北部低溫將下探15至17度，沿海、空曠地區氣溫約剩14度，南部及花東低溫約17至19度。

預估未來一周仍以東北季風影響的天氣為主，北台灣較濕涼，中南部天氣穩定、日夜溫差大。前期水氣多，後期降雨稍緩，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨或較大雨勢，中南部為多雲到晴、溫差大的天氣型態。

▼玉山有望深夜降下初雪。（圖／中央氣象局）

▲▼玉山下雪,玉山降雪,玉山雪景,下雪,雪景,高山下雪,高山雪景。（圖／氣象局提供）

▲▼玉山下雪,玉山降雪,玉山雪景,下雪,雪景,高山下雪,高山雪景。（圖／氣象局提供）

▲▼玉山下雪,玉山降雪,玉山雪景,下雪,雪景,高山下雪,高山雪景。（圖／氣象局提供）

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