玉山今有望降下今年「首場初雪」！　氣象局揭最可能時間點

▲玉山今深夜有機會降下今年首場初雪。（圖／氣象局提供）

記者賴文萱／台北報導

東北季風影響，今天清晨中部以北、東北部低溫約17、18度，沿海及空曠地區約16度。氣象局指出，由於今天水氣較多，若水氣跟氣溫互相配合，玉山今深夜有望降下今年首場初雪。

氣象預報員陳建安指出，今天桃園以北、東半部地區及恆春半島有短暫雨的機率，其中東北部地區及大台北山區可能有局部大雨或豪雨發生，至於新竹以南雲量偏多，山區及近山區有零星短暫雨。

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由於東北季風持續影響，再加上今天水氣較多，氣象局預估玉山今天深夜有望降下今年以來首場初雪，不過，若沒有順利降下初雪，明天水氣減少後，機會就不大了。

▲去年是玉山最晚降下初雪的時候，到12月20日才終於下雪。（圖／氣象局提供）

根據氣象局資料顯示，玉山在1953年開始觀測紀錄後，最早下初雪時間落在1986年10月1日，最晚下初雪的時間則落在2019年12月20日。

氣象局另提醒，周二至下周日仍持續為東北季風型態，北部及東北部氣溫天氣持續涼冷，高溫約20至22度左右，中南部則仍有27至30度高溫，花東約23至25度。其中，周四至周六清晨中部以北及東北部低溫仍將下探16至18度，較空曠地區可能有機會更低，其他地區約19至21度。

▲一周溫度趨勢圖。（圖／中央氣象局）

降雨方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區留意局部大雨或較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴、溫差大的天氣型態。

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