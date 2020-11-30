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縣市幸福指數大調查！花蓮施政滿意度全國第四　非六都第二

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▲▼2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查，花蓮縣與台南市並列全國第四是唯一名列前五的女性縣市首長。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查，花蓮縣與台南市並列全國第四是唯一名列前五的女性縣市首長。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，30日在台北喜來登大飯店舉行記者會，公布最新調查結果並首度公布「地方政府施政滿意度」排行榜，花蓮縣榮獲全國第四名佳績，並於非六都縣市中位居第二名。徐榛蔚縣長很榮幸縣府團隊的各項施政能夠獲得肯定，並將榮耀獻給花蓮全體鄉親。

徐榛蔚表示，感謝縣府團隊的付出及全體縣民的肯定，才能讓花蓮的施政落實有感，今年因疫情影響及蘇花改通車，花蓮觀光人數大增，登上Agoda熱搜平台第一名，並成為國內旅遊首選，讓更多人看見及愛上花蓮的美。花蓮面臨嚴重的老人化及少子化問題，縣府積極推動老人及婦嬰政策，並深耕科技教育，翻轉花蓮孩子的未來，希望能留住人口紅利、吸引青年返鄉發展，營造友善宜居的幸福城市。

經濟日報社長黃素娟表示，「縣市幸福指數大調查」綜合了政府統計數據與民意調查結果，其中民調部分訪問了全台1.68萬名民眾，是全台規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數，深具指標意義。

▲▼2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查，花蓮縣與台南市並列全國第四是唯一名列前五的女性縣市首長。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

黃素娟指出，經濟日報從2012年開始啟動調查，為與時俱進，今年參考經濟暨合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」，這項指數是國際上調查城市幸福與否最常採用的指數，進行些許項目調整，調查更全面、周延，調查結果也更貼近各縣市民眾真正的幸福實況與感受。

台灣人壽總經理莊中慶表示，經濟日報九年來深入台灣各縣市、鄉鎮，在國民的居住、經濟、教育與環境等做許多有感調查，此數據有非常大的參考價值，是非常具有公信力的象徵。他說，一個偉大的城市，背後都有一個強而有力的推手，才能讓城市永續發展、讓百姓感到幸福與安心，期待未來繼續為台灣人的幸福努力，共同打造更宜居的城市。

花蓮縣在「地方政府施政滿意度」為74.6%，與台南市並列全國第四名，於非六度縣市中位居第二名，縣長徐榛蔚也是在施政滿意度中唯一名列前五的女性縣市首長，上任後積極推動婦嬰福利政策、布建長照據點，致力將花蓮擘劃為幸福城市代表；在「縣市幸福指數大調查」的民意調查結果中，居住條件、個人安全兩項目居全國第二，生活現況排名全國第三，花蓮縣更在政府統計數據的環境領域-空氣品質指標（AQI）居全國第二，表現可圈可點。

會後媒體聯訪中，各縣市首長也對於中央政府宣布明年元旦開放美豬、美牛進口發表看法，縣長徐榛蔚表示，中央政府應以國人健康為優先，並為國民的食安作把關，花蓮縣政府也重申堅決態度和立場，並整備相關因應作為，企盼中央政府正視台灣民眾的強烈訴求，共同維護人民的食安健康！

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