獨／直擊特斯拉火燒車暗藏殺人式電壓！消防員演練曝保命2關鍵　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

近年電動車風潮蔚為流行，電動車相關的災害搶救議題亦日趨重要，尤其車輛火災性質與一般燃油車不同，存在著導電的風險。為提升消防人員對電動車火災搶救能力，高雄市消防局消防的各個消防分隊陸續進行電動車遇災害時搶救演練。楠梓分隊長莊淳閔表示：「特斯拉的瞬間電壓是400到500伏特，所以斷電完之後，更要進行絕緣的動作，確保我們不會被電擊」。

▲高雄市消防局消防隊演練特斯拉搶救，重點是斷電跟絕緣 。（圖／記者吳奕靖攝）

楠梓分隊分隊長莊淳閔表示：能源意識抬頭，越來越多人選擇電動車做為代步工具，但電動車火災也成為消防救災的新挑戰。「因為一般燃油車的搶救僅限於油類火災，用一般的滅火方式就可以處理，但是電動車因為有它的高壓電線，以及一個導電的危險，所以為了避免消防人員搶救的時候，受到電擊，所以我們就要進行斷電的程序」。

▲高雄市消防局消防隊演練特斯拉搶救，紅色管線標示須從這裡斷電 。（圖／記者吳奕靖攝）

所以為了讓消防救災同仁更深刻理解，才在演練時特別借用特斯拉電動車進行實車解說，讓大家了解車輛斷電位置、無電力開門方式、破壞及滅火注意事項，將理論結合實務，保障救災時安全，提升搶救時效。





▲高雄市消防局消防隊演練特斯拉搶救，重點是斷電跟絕緣 。（圖／記者吳奕靖攝）