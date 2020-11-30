獨家影片／愛爸深夜搶救浪喵自撞成焦屍！小貓火球中拋飛癱路中

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記者吳奕靖／台南報導

台南玉井竹圍橋就在30日凌晨大約1時20分發生一起死亡車禍，初步了解疑車速過快，失控撞上橋頭柵欄，引發火燒車，火勢在玉井消防隊控制後發現駕駛已明顯死亡，小貓也拋飛躺在路中，並於50公尺外的橋下尋獲駕駛手機。

▲台南玉井竹圍橋深夜火燒車，一名男子陳屍車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南玉井竹圍橋深夜火燒車，一名男子陳屍車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

初步了解，死亡駕駛是台南32歲的邱姓男子，家住市區的他深夜出門，前往楠西山區帶回受傷的流浪貓，準備送去醫治，返程時行經玉井區竹圍里卻自撞橋頭，引發火燒車，他來不及逃生，命喪車內。

▲台南玉井竹圍橋深夜火燒車，一名男子陳屍車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南玉井竹圍橋深夜火燒車，一名男子陳屍車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台南玉井竹圍橋深夜火燒車，一名男子陳屍車內 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

 
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