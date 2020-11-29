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台南城市音樂節結合森山市集活動　2天逾10萬人帶來逾2億元商機！

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▲台南城市音樂節結合森山市集活動，2天逾10萬人參與，現場人潮滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南城市音樂節結合森山市集活動，2天逾10萬人參與，現場人潮滾滾。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020台南城市音樂節結合森山市集活動，2天逾10萬人參與，滿滿人潮讓台南的夜晚越夜越嗨、越美麗後，台南市政府估計為台南帶來逾2億元商機！

台南市政府觀光旅遊局主辦，邁入第4年的「2020台南城市音樂節暨貴人散步音樂節」及第2年的「2020森山市集」，繼28日不論是台南市美術館二館戶外廣場或其他5個貴人散步展演廳人潮滿滿，讓台南的夜晚越夜越嗨、越美麗後，29日下午1時開始的南美館也是陸續湧進逛市集及聽音樂的民眾。截至下午5時左右，也已吸引逾5萬人次參加，連續兩天的活動總計吸引超過10萬人一起在南美館二館戶外廣場享受音樂市集饗宴，市區的週末住宿也是一房難求，預估為台南帶來逾2億元商機！

　觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南精彩活動真的是不間斷，在疫情影響下，民眾無法出國，近期活動都吸引爆量人潮參與，感謝民眾對活動的支持及各項建議，觀旅局28日及29日活動前也已針對各項活動因人潮過多造成的一些擁擠與交管問題進行檢討改善。其中，除了警方加派警員協助及增加義交人力，以及市集動線調整外，也將把各項意見及寶貴經驗納入檢討，讓未來的活動規劃更完善。

29日音樂演唱從下午1時準時登場，音樂風格一樣多元，包含：重金屬指標樂團血肉果汁機，一開場就帶來重金屬震撼演出，強力的帶動力衝爆現場氣氛，接下來的低科技俗氣樂團美秀集團也是成功帶動全場氣氛，嗨爆現場粉絲，連續2團讓人見識搖滾樂團的驚人魅力與帶動力，後續上場的秒殺級夯團落日飛車抒情曲風及夯曲迷翻現場民眾，而草根搖滾樂團拍謝少年一樣也很吸睛。

最後，由演唱雙棲創作歌手舒米恩壓軸登場，舞台後方的美術館各戶外樓層都站滿聽音樂的民眾，人潮更勝28日，舒服療癒的嗓音也為「2020台南城市音樂節」連續兩天的戶外演唱會活動畫下完美句點。

森山市集於28日爆量人潮後，觀旅局與策展單位29日特別空出原一樓表演場地、將市集攤位靠邊、縮小3樓表演空間等，讓民眾參觀動線加大，而29日損壞的木棧道，美術館二館表示，設備還在保固期，廠商會儘速修復，本來應該從下午2時開始的市集，中午12時就不少民眾提前來朝聖，現場不管是特色攤位、街頭藝人表演及各式工作坊依舊是滿滿朝聖人潮，但動線順暢不少，串連各樓層的市集，一樣令人驚豔，成為打卡熱點活動！

　黃偉哲市長表示，年底前台南活動一波接一波，防疫工作也相當重要，呼籲大家一定要做好防疫措施到訪。年底前只要在台南市內任一家商店消費滿2百元，即可至「2020台南購物節」活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄發票參加抽獎，總獎品金額高達1500萬元，最大獎2戶全新美房等多項好禮等您抽。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，市府各局處緊接著還有2020台南肉燥飯嘉年華暨城市交流邀請賽（12月6日）、在新營區長勝營區首次舉辦的2020親新好時節（12月12至13日)、2020台南聖誕燈節及跨年（2020年12月6日至2021年1月6日)、2021台南市耶誕跨年系列活動（12月5日至12月31日)等活動將陸續展開，邀請大家相招來台南旅遊。


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