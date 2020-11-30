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被爆陪郝龍斌3年出訪11次「過太爽」　游淑慧：覺得醜陋影射沒品

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▲台北市議員游淑慧質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員游淑慧。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台北市議員游淑慧日前爆料，時任台北市議員高嘉瑜在郝市府時期，到歐洲參訪買名牌包，結果卻被對方反酸「全程都在照顧郝龍斌。」讓游淑慧與郝龍斌兩人備受外界熱議。前促轉會副研究員吳佩蓉29日提及，游淑慧曾3年跟著郝龍斌出訪11次，等於一年四季各出遊1次，「真是過太爽了。」而游淑慧則在30日回應，「被醜陋的影射，覺得沒品與也覺得無奈。」

吳佩蓉29日於臉書上提到，她試著用出國報告名稱，重新在台北市政府公務出國報告網站撈資料，果然跑出高嘉瑜和游淑慧同赴羅馬考察的紀錄。這次出國計畫由北市都市更新處主辦，原意是做「歐洲都市更新案例」考察，出國人數只有2人，後來巧立名目併團，人數一下子暴增到14人，由郝龍斌率團，同行包括兩位台北市議員王浩和高嘉瑜。這筆預算大概行之有年，帶著議員一同出遊歐洲，花再多錢都不會被砍掉。

▲▼吳佩蓉貼出郝龍斌擔任台北市長期間，游淑慧陪同出訪的次數。（圖／翻攝自吳佩蓉臉書）

▲吳佩蓉貼出郝龍斌擔任台北市長期間，游淑慧陪同出訪的次數。（圖／翻攝自吳佩蓉臉書，下同）

吳佩蓉表示，都更處派出處長和正工程司，而真正該去看國外都更案例，吸取經驗運用在實際業務的公務員出不了國，併團的秘書處有3位國際事務組人員、1位總務組組長，以及郝龍斌的愛將游淑慧，觀光局貼心地派了一位攝影隨行，幫大家拍美美照片。

吳佩蓉說，公務機關出遊通常沒在省的，人民的納稅錢爽爽花，絕不會想要買折扣機票或訂便宜旅館。出訪的人除了月薪照領，出國期間還有差旅費可支用，如果碰到落地接待，這些錢還能省下直接入口袋。「十天內參訪荷蘭、義大利、奧地利三國，這14人的旅費合計應該要100、200萬吧。」

▲▼吳佩蓉貼出郝龍斌擔任台北市長期間，游淑慧陪同出訪的次數。（圖／翻攝自吳佩蓉臉書）

「各縣市苦哈哈，台北郝有錢！」吳佩蓉表示，從2010年7月4日到2013年8月3日，3年內郝龍斌出訪至少13趟，游淑慧隨行11趟，「換算下來等於一年四季各出遊1次，3年內考察團累計的旅費絕對破千萬。」但是兩人同行的考察團，光是歐洲就去了4趟，真的有必要跟緊緊嗎？難道不能讓更具專業的公務員出國增長見聞嗎？

吳佩蓉質疑，游淑慧說自己是小小公務員，以她當時任職研究員和專門委員的職等推估，月薪至少6、7萬，出國幫同行的議員安排公務員提行李，這是那個職位該做的事情？「在鏡頭前說得振振有詞，毫不羞愧，卻忘記了她的薪水是誰給的。」

最後，吳佩蓉說，這些官員和民代，領著公帑，隨時可請假，花大家的錢出國爽遊，甚至攜帶眷屬一起玩，回國後還能拿來當作政治批鬥的素材，「真的是，過，太，爽，了！」

▲前台北市長郝龍斌出席張毅追思紀念會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前台北市長郝龍斌。（資料圖／記者林敬旻攝）

對於再被影射與郝龍斌之間的關係，游淑慧30日表示，男首長女幕僚、女首長男幕僚，許多人似乎專用異樣眼神看待前者，然而這對女性公平嗎？台灣政壇本來就多男性首長，而女生在職場上的穩定和仔細，也是性別特質，所以男性主管和女性幕僚的搭擋並不少見。

游淑慧提到，自己畢業後第一份工作就是擔任郝龍斌的國會助理，當時他們並不認識，是通過BBS得知招聘，並通過考試而進入，一路就從21歲的小女生，逐漸磨練訓練。「其實我們的團隊很多夥伴都追隨他15年以上，甚至離開再回來。原因無他，只因為他是我們看過最正直、最溫暖的政治人物，藍綠許多資深政治前輩相信都認同。」但正因為郝龍斌個性太不政治了，所以或許在目前政壇上顯得落伍。

游淑慧表示，郝龍斌在台北市政府8年，是最優秀認真的市長，但卻不是一個會搏版面的政客。他們的團隊中有男有女，大家與郝龍斌的合作與夥伴關係與性別無關，與彼此之間信任、正直和感情有關。

最後，游淑慧說，郝龍斌已逐漸淡出政壇，對方在市政的付出，外人隨口貶低抹黑，「我覺得是很不道德的。」至於她個人在職場上20年的專業投入與正直自律，她自己問心無愧。盼不要忽略女性在職場上的付出與不可獲缺，不要再以性別來影射，「從政還是可以有人性，共事20年的家人情感，被醜陋的影射，覺得沒品與也覺得無奈。」

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