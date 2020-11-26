最美區間車4大缺失曝！台鐵指「主設備非陸貨」：車門沒破僅刮傷

▲EMU900型「最美區間車」的通勤電聯車陸續交車。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵投入253億元購入「最美區間車」EMU900通勤電聯車，然而立委江永昌今日爆料，新車許多零件都是大陸製造，且出現車廂門把有破洞、金屬扶手焊接不實、座椅會搖晃等缺失。交通部台鐵局解釋，車門破洞僅是黑色膠帶標記刮痕，至於其他缺失都有列於改善項目，要求廠商改善。

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立委江永昌今日爆料，台鐵當時採購區間車時，有向南韓廠商要求，希望少用大陸製造的零件，然而交車後發現，新車仍有多數零組件是由大陸製造，他表示，大陸製造的零件良莠不齊，有民眾發現新車有許多問題。

江永昌指出，根據民眾拍到的照片可見，最美區間車有車廂門把有破洞、車廂內金屬扶手焊接不實、座椅容易搖晃等品質低劣的情形，他表示，根據台鐵新車的報告書顯示，許多零件不是韓國製造，而是大陸製造，包括破洞的門板等。

▲江永昌爆料，最美區間車問題連連，扶手焊接不實，連豐原的「豐」字都寫錯。（圖／江永昌提供）

對此台鐵局解釋，有關江永昌所提四項缺失，均為臺鐵局及德國萊因公司於測試過程所列之缺失改善項目，並已要求廠商進行改善。

針對列車門板破洞一事，台鐵局表示，是測試時用以標記門板刮痕的黑色膠帶，並非車門破洞。另扶手部份依約並未要求焊接方式及範圍，將依符合穩固性及安全性為首要考量。其他包括座椅搖動、旅客資訊系統顯示錯誤等缺失，均屬交車測試項目範圍，臺鐵局將持續依約進行檢查及測試並要求廠商改善。

▲▼EMU900通勤電聯車被爆出缺失連連。（圖／台鐵局提供）

有關EMU900型電聯車採購案前於招標文件中，針對投標廠商資格已排除中國，並依據政府採購條約及協定(GPA)規定，限制主要設備如集電弓、真空斷路器、主變壓器、軔機設備、牽引動力設備、輔助供電設備、空氣壓縮機及車輪車軸等設備非GPA會員國者不予接受(中國並非GPA會員國)，其他零組件並未設限。

台鐵局表示，但有於多次雙方會議中均要求立約商盡量採用臺灣廠商產品，並提供國內廠商名單供現代樂鐵公司進行媒合參考，目前EMU900型電聯車之車窗玻璃、水箱、真空廁所系統、座椅及旅客資訊顯示系統等設施設備製造商均為臺灣廠商。此外，EMU900型電聯車之資通訊設備均依行政院資安相關規定，並未使用中國製產品。