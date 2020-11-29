▲交通部長林佳龍率交通部及鐵道局、觀光局、台鐵局等各機關一級主管，以接力的方式騎自行車環島一週。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

2021年為自行車旅遊年，交通部長林佳龍於11月28日至12月4日率交通部及鐵道局、觀光局、台鐵局等各機關一級主管，以接力的方式騎自行車環島一週。台鐵也配合進行因應措施，明年1月起自行車人車同行班次將突破300班以上。

台鐵是台灣唯一具有環島路線的軌道運輸，為因應自行車旅遊年及友善自行車乘車環境，台鐵也持續進行車站各項站場設施更新及車站改建工程，並將增加自行車人車同行班次。

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▲迎接2021自行車旅遊年，台鐵明年起「人車同行」班次將達300班↑。（圖／台鐵提供）

區間車兩鐵班次明年1月將從今年的284個班次突破到300個以上的班次，新引進的EMU900型電聯車自行車固定設備也較EMU800型增加50%為12個，讓兩鐵旅遊更便利、更多選擇。

台鐵目前提供「使用攜車袋」、「人車同行」、「自行車託運」三種自行車乘車服務，只要將自行車折疊或拆卸放入攜車袋符合隨身行李規定者，可免費攜帶搭乘列車且不限上、下車車站。

▲台鐵明年起「人車同行」班次將達300班↑。（圖／台鐵提供）

至於不拆卸自行車直接上火車者，需加購兩鐵自行車車票（半價），目前共計有7個自強號班次（每班次10台額度）、9個莒光號班次（每班次15台額度，72、73次45台額度）及284個區間車班次（依不同班次有8、15、30台額度）可選擇；如不願隨身攜帶自行車者，也可將自行車以行李託運方式辦理。

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