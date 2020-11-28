影／桃園男騎車闖紅燈遇警衝衝衝　逃巷弄短跑...死巷糗大:我通緝啦

記者沈繼昌／桃園報導

因案遭通緝的徐姓男子28日凌晨騎車經過桃園區桃鶯路遇紅燈，徐男不知巡邏員警在後方直接闖紅燈，員警自後追趕攔查，徐男卻高速逃逸，員警一路追趕並呼叫線上警網圍捕，徐男卻騎入死巷棄車逃逸，仍遭員警圍捕到案，員警詢問為何要逃逸？徐才說因通緝怕被抓，經查明徐男因毒品、詐欺案遭通緝，偵訊後依毒品通緝等罪嫌解送桃檢歸案。

▲通緝中的桃園市徐姓男子28日凌晨騎車闖紅燈，巡邏員警發現要攔查，他騎車高速逃逸，最後仍遭圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，大樹派出所警員盧奕辰、林家奇，28日凌晨1時40分巡邏經過桃鶯路時，38歲的徐姓男子無視路口紅燈騎車直接闖過，2名員警立即驅車鳴笛追趕，但徐男卻高速逃逸，員警以無線電呼叫線上警網圍捕。

▲徐姓男子28日凌晨在桃園區騎車闖紅燈，被巡邏員警發現攔查，最後仍遭員警圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐男在樹仁三街進入死巷，棄車逃逸拔腿狂奔，員警趕到時，徐男受困死巷，當場被警員拘捕到案，員警詢問為何要逃跑，徐男低聲說，因被通緝怕被抓，員警查出徐男因詐欺、毒品案被桃園地檢署通緝，在派出所製作筆錄後移送桃檢歸案。

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