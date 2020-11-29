疫情導致竹子不夠吃　加拿大提前2年將貓熊送返四川

▲二順與大毛已經返回四川，正接受隔離檢疫。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）28日宣布，由於疫情導致竹子供應短缺，提早2年將貓熊「大毛」及「二順」送返中國大陸。成都大熊貓繁育研究基地29日證實，兩隻貓熊已於29日凌晨抵達成都，將送往重慶依照規定進行隔離檢疫。

根據《川關新聞》報導，根據中加貓熊保護研究合作協議，兩隻貓熊於2013年3月飛抵加拿大開啟兩國貓熊保護研究合作，先後在多倫多動物園和卡加立動物園安家，其間，貓熊「二順」於2015年10月誕下一對雙胞胎幼仔，取名為「加盼盼」和「加悅悅」，已按協議規定於今年1月回國。

報導提到，今年5月，新冠肺炎疫情爆發，造成當地可供貓熊食用的新鮮竹子短缺，經中加雙方友好協商，決定提前終止合作。

報導指出，貓熊給中加兩國人民帶來了歡樂，增進了兩國人民的友誼，自中加貓熊合作研究項目啟動以來，雙方技術合作單位在貓熊保護繁育、科學研究、公眾教育等方面開展了富有成效的合作。

報導強調，中方感謝加方和社會各界長期以來對中國貓熊保護事業的關心和支持。希望中加雙方繼續保持在瀕危野生動植物保護領域的交流與合作，為全球生物多樣性保護事業做出應有的貢獻。

▼二順曾在2015年生下一對雙胞胎幼仔。

