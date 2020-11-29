炸雞店道歉了！店員酸言酸語「遭外送員砸餐」　粉專被出征急滅火

▲外送員受不了店員的口氣，動手拍掉對方手機並砸餐點。（圖／翻攝爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

桃園發生外送員與炸雞店店員衝突事件，熊貓外送員甚至怒砸餐點、動手拍掉店員手機，事後遭到熊貓解除合作關係，大批網友卻湧入店家粉專刷1星負評，譴責店員態度差。當事炸雞店昨天深夜在臉書PO出道歉文，承認店員口氣不佳，「做了餐飲業的不好示範」。

炸雞店28日凌晨在臉書表示，已經過深刻的反省與檢討，店員當時確實口氣上有不當，但並沒有貶低外送員的意圖，「服務人員因為擔心餐點給錯，所以執著在取餐編號的問題」，卻忽略了態度與用詞的重要性，進而導致雙方口角甚至肢體衝突，「針對這次我們語氣上及服務上的不當，深深的抱歉，我們會予以修正及改進。」

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▲店家道歉承認錯誤。（圖／翻攝自炸雞店粉專）



雖然店家已PO文道歉，但網友明顯不買單，紛紛在底下留言抨擊，「絕對不是沒有留意語氣，直接承認自己態度很差可能會比較好」、「老實說你真的沒有18個人排隊，有必要這樣說話？」、「不是才剛說要提告怎麼現在在反省…」、「牽強的理由，服務人員明顯就是想刁難外送員，才不是什麼擔心餐點給錯。」

也有人指出，其實那位女店員就是炸雞店老闆娘，「笑死，老闆娘就老闆娘，在那邊說是女店員，這就是反省？避重就輕」、「不要被店家騙說是店員的行為，該位女店員就是老闆娘，應該是想帶風向才會說是店員。」