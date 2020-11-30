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李敖父母遺骨被叔叔領走...李勘提告！北市殯葬管理處：他是局外人

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▲李敖與兒子李勘 。（圖／翻攝自Facebook／李勘）

▲李敖之子李勘（左）為爺爺奶奶的遺骨放於北市陽明山靈骨塔，不料卻遭叔叔，也就是李敖弟弟李放擅自取走，李勘對北市殯葬管理處提出損害賠償。（圖／翻攝自Facebook／李勘）

記者黃宥寧／台北報導

已故文壇大師李敖於2018年3月18日因腦瘤病逝，他的兒子李戡為了祖父母遺骨存放於陽明山靈骨塔不翼而飛告上法院！李敖於1999年將他父母親遺骨寄存於台北市殯葬管理處陽明山靈骨塔，但於今年卻遭弟弟李放擅自取走。李戡認為北市殯葬管理處管理不當，他才是擁有遺骨取回權唯一一人，但管理處卻未經他的同意，讓他的叔叔竊取走，對管理處提出損害賠償。

李敖兒子李戡主張，爸爸在1999年9月時提出申請將自己爺爺奶奶的遺骨存放在台北市殯葬管理處陽明山靈骨塔，他認為爸爸去世後，遺骨保管代理權應該由他繼承，但叔叔卻未經他的同意擅自將爺爺奶奶遺骨竊取走，認為陽明山管理處管理不當才釀成「爺爺、奶奶遺骨下落不明狀態」，於是對台北市殯葬管理處提出損害賠償100萬元。

殯葬管理處提出抗辯，遺骨沒有不翼而飛，而是被李敖弟弟李放取走。管理處認為李敖當初是代表自己的兄弟姊妹將父母遺骨存放，所以遭李放拿走他們並不覺得哪裡不妥，更直言李戡是局外人，根本與他無關。

李戡辯護律師則表示，現在遺骨下落不明被不詳人等以竊取方式竊走，希望北市殯葬管理處提出當時出入時間登記，讓他們可以釐清遺骨消失是遭何人何時竊取走；律師也表示，李敖於2018年去世是全部的人都知道，殯葬管理處不可能會不曉得。

審判長認為李戡沒有將完整侵害行為提出，也無舉出北市殯葬管理處哪方面有具體疏失造成結果是什麼，希望雙方在提出證據後續行審理程序。

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