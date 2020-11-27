害妻染病切陰道暴瘦12kg！人夫卻爽勾小三奔摩鐵　超扯偷吃行徑曝

▲小君隱忍丈夫拈花惹草，為此染病切除部分陰道，但丈夫卻依然故我，在外偷吃。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳羿妏／新北報導

一名醫療器材公司老闆阿勁（化名）與妻子小君（化名）結縭30年，但常在外捻花惹草，還把高危險致癌型人類乳突病毒傳染給小君，害小君必須切除部分陰道，卻不知悔改，去年1月底被小君發現家中藏有藍色小藥丸、摩鐵發票及手機內有親密訊息，外遇情當場露餡。小君心碎決定向丈夫、小三求償100萬，而新北地院審理後，判阿勁、小三須連帶賠50萬，可上訴。

判決指出，小君主張，阿勁婚後常常以拚事業為由，在外飲酒作樂、交女友，而她對於這樣不忠的行為，一再隱忍，2015年間她因阿勁的性生活太亂，染上高危險致癌型人類乳突病毒，導致部分陰道必須切除，此事讓她身心受創，長期為憂鬱症所苦，暴瘦12公斤。

▲阿勁被妻子找到藍色小藥丸。（示意圖／視覺中國CFP）

小君於2019年初發現阿勁手機有「老公我愛你」親密簡訊，又在家中找到藍色小藥丸威爾鋼、摩鐵消費發票，確信阿勁仍在外結交女友，而她心想子女均成年，便不願再忍讓，委請徵信社抓姦，果然發現阿勁與小三一同赴宜蘭出遊，但她到場後，敲房門無人回應，直到中午才得知阿勁與小三分別一前一後離開摩鐵。

在抓姦事件後，小君曾對阿勁提告通姦，怎料，阿勁得知後，還反告小君妨害秘密，惟事後雙方撤告，因此均不起訴。然而，上述事件落幕後，阿勁將外遇事化暗為明，半年來「每個星期五都在外過夜不回家」，期間小三曾喝醉打電話給小君，放話「阿勁是因為你沒有子宮，才會在外尋求慰藉」，而小君更找到多張用餐、搭車發票，發現阿勁仍與小三持續交往，讓她精神受創，提告向2人求償100萬元。

對此，阿勁、小三否認外遇情，但法官勘驗相關證物後，不採信2人說詞，確認小君婚姻確實遭受破壞，審酌兩造情狀後，判阿勁、小三須連帶賠償小君50萬元，全案仍可上訴。

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