兄弟翻臉！他訐譙哥哥「哩這類毋成囝+吃屎」　遭求償165萬

▲台中一對兄弟因土地事情而爭吵，弟弟罵哥哥「毋成囝」，遭哥哥求償165萬。（圖／視覺中國）

記者黃宥寧／台中報導

台中有對兄弟，因為土地遺產糾紛曾在法院調解室進行調解程序，不料弟弟卻怒嗆哥哥「哩這類毋成囝，都沒回來做農事還敢回來分遺產」，導致雙方引燃戰火，當時的法官勸兩人要冷靜，也請哥哥提出和解方案，但哥哥此時說辦桌道歉，弟弟一聽勃然大怒說「你吃屎」。哥哥認為這樣的辱罵嚴重侵害他的名譽於是求償165萬，經法官審酌2萬為適當。

弟弟一開始會和哥哥鬧上法院，起因是因為他們家有塊土地坐落在南投，一直以來都是弟弟向哥哥承租，但哥哥卻沒有告知就直接把土地賣給別人，讓他覺得明明自己有「優先承買權」，哥哥卻擅自賣地，讓他之前對於這塊土地的投資化為烏有而受到損害，所以他相當生氣，也認為在哥哥還沒補償他之前，他不會將土地還哥哥。

另外，去年12月25日進行調解時，他會罵哥哥「哩這類毋成囝，都沒回來做農事還敢回來分遺產」，就是因為這個原因，所以當哥哥要求他得「辦桌道歉」，一時忍不住情緒才會罵「你吃屎」。

▼本是同根生卻為了土地遺產大爆粗口。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此法官認為，弟弟對哥哥有再多的不滿都不能有這樣負面情緒字眼，又按台語「毋成囝」一詞，依教育部所編輯之「臺灣閩南語常用詞辭典」所示，其釋義為「不良少年、小混混」。以「屎」的解釋為「糞便」、「分泌物」、「殘渣」等意，而「哩這類毋成囝」、「你吃屎」等語，客觀上確實有貶損他人在社會上的評價行為。

法官審酌雙方身分、加害程度以及兩人又是兄弟關係，哥哥為高工畢業，自行創業經營機械公司，弟弟為國中畢業從事茶葉種植，兩人有訴訟案歷程，認為哥哥求償的精神撫慰金165萬過高，應減為2萬元為適當。

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