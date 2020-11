川普氣噗噗！前網路安全局長堅稱「美大選史上最安全」

▲美國總統川普氣得在推特上反擊「60 Minutes」。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

美國前國土安全部網路與設施安全局長克雷布斯17日遭川普以「針對大選安全性發表高度不準確的聲明」為由開除。事實上,克雷布斯不斷堅持此次大選並未涉及不法,結果相關言論數度惹毛川普慘遭拔官,他29日接受專訪時堅定重申,總統大選是「現代史上最安全的歷史」,氣得川普在推特上寫道,克雷布斯的言論既可笑又片面。

前國土安全部與設施安全局長克雷布斯(Christopher Krebs)選後多次與川普政府態度相異,一再堅稱美國總統大選的結果沒有涉及「選舉舞弊」行為,反而極為安全,形同打臉川普,讓川普氣得在17日在推特上宣布開除他,大動作拔官。

電視台CBS的節目「60 Minutes」近日採訪到克雷布斯本人,克雷布斯在節目上直言,「2020總統大選無疑是現代歷史上最安全的選舉。」他同時強調,自己完全不會質疑整個選舉系統、過程、投票以及計票的安全性。

川普得知該消息後,氣得馬上在推特上痛斥「60 Minutes」節目播出的相關內容是「荒謬且可笑」、「是個國際笑話」。他指出, 該節目完全沒有詢問有關川普陣營的說法,僅報導片面之詞。

早前曾有消息人士表示,有一篇網路傳聞稱,有情報機構存在能夠快速翻轉全美計票結果的秘密系統,但由克雷布斯領頭的國土安全部網路與設施安全局卻打假了這個消息。克雷布斯表示,「不存在這樣的系統。」不過卻也因此激怒了堅稱此次選舉不公的頂頭上司川普。

事實上,為了防止此次選舉受到外國駭客破壞,國土安全局投入十足精力,做好萬全準備,而事實也證明,此次大選的進展總體而言十分順利,克雷布斯也因此受到民主黨與共和黨人的讚揚,怎知最後仍遭開除。

.@60Minutes never asked us for a comment about their ridiculous, one sided story on election security, which is an international joke. Our 2020 Election, from poorly rated Dominion to a Country FLOODED with unaccounted for Mail-In ballots, was probably our least secure EVER!