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拜登執政後兩岸關係？　陸學者：不會遏制台獨但繼續軍售

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▲▼美國總統當選人拜登介紹白宮團隊。（圖／路透）

▲美國總統當選人拜登介紹白宮團隊。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

香港中評智庫和中評社日前舉辦《美國大選後的兩岸關係》思想者論壇，談到未來變化？大陸兩岸關係學者張華認為，拜登（Joe Biden）執政後可能不會遏制台獨，不過原本川普時代的台美和中美的雙軌制，將重新轉回「中美關係下的台灣問題」，未來台美關係朝向模糊化軌道前進。

美選後的兩岸關係將如何變化？據中評社今（30）日報導指出，中國社會科學院台灣研究所科研處副處長張華從經、緯兩個角度分別進行分析。緯度方面從選舉對美台關係以及民進黨政局和兩岸關係來分析，美國總統選舉對美台關係影響主要有三個層面。

▲▼中國社會科學院台灣研究所科研處副處長張華。（圖／翻攝 中評社）

▲中國社會科學院台灣研究所科研處副處長張華。（圖／翻攝 中評社）

張華首先談到，選後美台關係走向的一個大的判斷。第一個小點是美國對一中政策的態度。雖然民主黨黨綱把一中政策偷偷拿掉了，他依然認為，拜登上台，民主黨執政，美國政府還會堅持基於中美三個聯合公報和與台灣關係法基礎上的一中政策。

第二個小點，美國對於陸美台三方關係的界定？張華分析，陸美台關係在川普執政期（Donald John Trump），或是歐巴馬（Barack Obama）後期開始轉向「雙軌政策」，即美台關係獨立於中美關係而單獨存在。針對上述情況，未來美國對這個關係的界定和態度是至關重要的，拜登上台，將對美中和美台的「雙軌政策」轉回中美關係下的台灣問題。

第三個層面，張華點出是戰略清晰還是政策模糊的問題？川執政期間對台灣問題的清晰化是大家普遍的看法，所謂清晰化和模糊化的界定，無非就是當兩岸爆發衝突的時候美國會不會出兵的問題。這樣看川普任內也並沒有那麼清晰，只不過他的一些舉動讓大家覺得有清晰化的傾向。若拜登上台，美台關係可能會回到模糊化的軌道上。

最後，外界關注的台獨問題。張華強調，目前蔡英文比較擔心若拜登上台，對台獨的管控是否會加強？從過去來看，管控激進派的概念出現在小布希（George Walker Bush）執政後期，即2005到2008年期間曾經形成過中美之間共同管控、遏制台獨的局面。拜登上台後會不會再次出現此種情況？張華認為「是不會。」

▲▼習近平與拜登2013年在北京會面。（圖／路透）

▲張華認為，拜登上任，不會聯手中方共同管控、遏制台獨的局面（圖／路透）

先來從政治角度上來看，美國是否延續之前推動雙方高層官員訪問的做法？張華表示，川普時期連續派了兩名部長級官員訪台。歷史上美國首次派部長級官員訪台是在1994年，是民主黨執政時期，但在共和黨的小布希任期內比較多。

張華指出，民主黨和共和黨在處理高層官員訪台的態度上是有很大的不同的。歐巴馬時期也曾派吉娜‧麥卡錫（Gina McCarthy）訪台，但操作上是先訪問大陸，然後再訪問台灣，而非從美國直接赴台。若拜登上台，美台高層官員訪談頻率會有所降低，公開展現美台關係的行為可能會有所節制。

軍事方面，張華強調，「美對台軍售將會繼續。」川普與歐巴馬在對台軍售方面最大的不同點就是從打包轉為零售，歐巴馬打包是為了將其對中美關係的負面影響盡量降低，拜登政府大概率也會如此。

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