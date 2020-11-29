高雄2外籍男大生請假徹夜未歸　「騎車詭異左偏」自撞噴飛1死1傷

▲監視器拍下兩人自撞前的身影。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄正修科技大學夜間部兩名印尼籍交換生，他們共騎一輛車，結果詭異左偏自撞中央分隔島1死1傷。兩人感情相當好，事發前前一天一起向舍監請假，不回宿舍過夜，至於究竟去了哪裡？同學也都說不知道。如今卻發生憾事，大家都很驚訝，也打算募款希望能夠幫上死者家人的忙。

警方初步調查，22歲的莫男與蘇男為產學交換學生，是正修科大一年級的同班同學。28日凌晨5時，他們騎車行經鳥松區中正路時，發生自撞車禍，騎車的莫男當場死亡，而後座的蘇男則受傷送醫。

▼監視器拍下機車突詭異左偏自撞分隔島。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據監視器畫面，只見當時莫男與一輛自小客車並排行駛通過路口，但下一秒，他卻不明原因不斷向左偏移，最後撞上分隔島，巨大撞擊力道導致機車瞬間噴飛數公尺遠，造成他當場死亡。而蘇男則痛苦倒地掙扎。

《東森新聞》報導，兩人感情相當好，住在外籍生宿舍同一間寢室，事發前一天晚上向舍監請假，徹夜未歸。因車禍地點距離宿舍還有約6公里、車程約15分鐘，又怎會離奇撞上分隔島釀成意外，同學都很驚訝。一名印尼籍同學難過表示，大家都是印尼的一家人，「我們可能會捐錢給他們的家人，因為他們就像是我們的家人。」另一人說，「我希望再未來不會再發生這種事了。」

校方表示，已聯絡上死者家長，目前正在安排家長來台處理後事。至於兩名學生事發前一天請假，依照規定，請假卡上都會寫目的地，只有學校知道他們請假目的，不過校方暫時沒有透露。

▼車禍地點位於鳥松中正路。（圖／記者吳世龍翻攝）