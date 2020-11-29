　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄2外籍男大生請假徹夜未歸　「騎車詭異左偏」自撞噴飛1死1傷

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄自撞車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲監視器拍下兩人自撞前的身影。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄正修科技大學夜間部兩名印尼籍交換生，他們共騎一輛車，結果詭異左偏自撞中央分隔島1死1傷。兩人感情相當好，事發前前一天一起向舍監請假，不回宿舍過夜，至於究竟去了哪裡？同學也都說不知道。如今卻發生憾事，大家都很驚訝，也打算募款希望能夠幫上死者家人的忙。

警方初步調查，22歲的莫男與蘇男為產學交換學生，是正修科大一年級的同班同學。28日凌晨5時，他們騎車行經鳥松區中正路時，發生自撞車禍，騎車的莫男當場死亡，而後座的蘇男則受傷送醫。

▼監視器拍下機車突詭異左偏自撞分隔島。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄自撞車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

根據監視器畫面，只見當時莫男與一輛自小客車並排行駛通過路口，但下一秒，他卻不明原因不斷向左偏移，最後撞上分隔島，巨大撞擊力道導致機車瞬間噴飛數公尺遠，造成他當場死亡。而蘇男則痛苦倒地掙扎。

《東森新聞》報導，兩人感情相當好，住在外籍生宿舍同一間寢室，事發前一天晚上向舍監請假，徹夜未歸。因車禍地點距離宿舍還有約6公里、車程約15分鐘，又怎會離奇撞上分隔島釀成意外，同學都很驚訝。一名印尼籍同學難過表示，大家都是印尼的一家人，「我們可能會捐錢給他們的家人，因為他們就像是我們的家人。」另一人說，「我希望再未來不會再發生這種事了。」

校方表示，已聯絡上死者家長，目前正在安排家長來台處理後事。至於兩名學生事發前一天請假，依照規定，請假卡上都會寫目的地，只有學校知道他們請假目的，不過校方暫時沒有透露。

▼車禍地點位於鳥松中正路。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄自撞車禍。（圖／記者吳世龍翻攝）

ET快訊
20隻蜜蜂飛進家！暖夫護妻全打死…竟引「萬隻兄弟」殺來報仇
快訊／蘆洲環堤大道車禍！疑閃避迴轉車擦撞　女騎士命危搶救中
他砸炸雞店！熊貓平台「譴責」男外送員：解除合作關係
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／蘆洲環堤大道車禍！疑閃避迴轉車擦撞　女騎士命危搶救中

快訊／高雄木材廠火警傳爆炸聲　燃燒面積300坪！38輛消防車灌救

高雄2外籍男大生請假徹夜未歸　「騎車詭異左偏」自撞噴飛1死1傷

桃園私校董事長「虎頭山輕生」　疑被上億元債務壓垮

新莊暗夜大火！單親媽帶子女跳3樓逃生　她卡防火巷1小時摔斷腳踝

兒吃水晶餃噎到「腦缺氧病變」　爸媽怒告國賠：學校老師有疏失

騎內側車道挨撞！騎士怒告傷害大逆轉…見「路面4字」反吃罰單

快訊／新莊公寓深夜火警！3樓起火「全面燃燒」　1大2小困火場

國道遭砂石車擦撞！　駕駛一秒亮出「鎮暴槍」射爆擋風玻璃

快訊／雲林清潔隊4輛垃圾車突起火！　7輛慘「半毀」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

外送員當街偷拍！遭抓包辯誤觸　「不要吵我」急刪照...女：人品真差

快訊／蘆洲環堤大道車禍！疑閃避迴轉車擦撞　女騎士命危搶救中

快訊／高雄木材廠火警傳爆炸聲　燃燒面積300坪！38輛消防車灌救

高雄2外籍男大生請假徹夜未歸　「騎車詭異左偏」自撞噴飛1死1傷

桃園私校董事長「虎頭山輕生」　疑被上億元債務壓垮

新莊暗夜大火！單親媽帶子女跳3樓逃生　她卡防火巷1小時摔斷腳踝

兒吃水晶餃噎到「腦缺氧病變」　爸媽怒告國賠：學校老師有疏失

騎內側車道挨撞！騎士怒告傷害大逆轉…見「路面4字」反吃罰單

快訊／新莊公寓深夜火警！3樓起火「全面燃燒」　1大2小困火場

國道遭砂石車擦撞！　駕駛一秒亮出「鎮暴槍」射爆擋風玻璃

快訊／雲林清潔隊4輛垃圾車突起火！　7輛慘「半毀」

牛肋條下殺8折、AirPods Pro免6千！好市多「黑五限定」最後一天

身體出現皮膚發癢5警訊　小心肝臟出問題

洋基家暴勝投王重返投手丘　投4局無安打飆157火球震驚教練

陳柏惟嗆聲「再戰36立委」　連勝文：和黑道直播主有何不同

陸瘋傳劉德華「點餐明細」！　網一看菜色秒懂：難怪看不出59歲

郭子乾、吳怡霈「7天就損失百萬」！　經紀人曝主因…黃子佼也受影響

BBC形容台灣國會惡名昭彰　林為洲提「1條件」願向國人道歉

韓國手工「熊熊碗盤」爆炸Q引熱議　泡早餐麥片、吃蛋糕都超療癒

福特Mondeo汽油版不賣了！未來只剩油電、柴油雙動力

費城人慘虧1.45億美元損失慘重　恐簽不回兩大戰將

社會熱門新聞

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

即／新莊公寓深夜火警　1大2小受困

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

新莊大火！單親媽帶子女跳3樓逃生　她卡防火巷1小時

兒吃水晶餃噎到　爸媽告國賠

快訊／雲林清潔隊傳火警　4垃圾車燃燒

遭砂石車擦撞！駕駛亮出鎮暴槍射爆擋風玻璃

桃園私校董事長輕生　疑欠上億元債務

喊12hrs救命！男癱軟倒地　警破門驚見他癱躺尿堆

騎內側車道挨撞！騎士怒告傷害逆轉

快訊／蘆洲環堤大道車禍！女騎士命危搶救中

CPR病公主道歉　私訊3說對不起：懷孕壓力大

請假徹夜未歸！2外籍男大生騎車詭異左偏　自撞1死1傷

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

更多熱門

相關新聞

CPR病公主私訊3說對不起...不被接受！

CPR病公主私訊3說對不起...不被接受！

高雄一名朱姓女子幫OHCA（到院前心肺功能停止）的女同事進行CPR，壓了15分鐘把人救活後卻被指責揚言提告，此事引發討論。如今事情爆發過了4日，這位女同事終於私訊向朱姓女子道歉，但朱女仍是要求必須登報或是開記者會，甚至拍影片傳網路，向大眾道歉、醫護人員、EMT道歉，而不是向她道歉。

高雄愛河「還河於民」親水派對　消防局船艇加強警戒

高雄愛河「還河於民」親水派對　消防局船艇加強警戒

兔子警探像狗羊？高市警局反詐Q版角色討論爆表

兔子警探像狗羊？高市警局反詐Q版角色討論爆表

媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀

媽媽病逝　為減輕家計...她大三就當公務員半工讀

單手騎車吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官撤罰

單手騎車吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官撤罰

關鍵字：

高雄正修科技大學

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

台南市集塞爆　市區民眾哀號

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

運動會當義工！3寶辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

新冠肺炎起源非武漢？中科院：來自印度

貓盯樓梯扶手喵叫　她挖出一疊錢

砸炸雞店！熊貓平台「譴責」外送員：解除合作關係

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面