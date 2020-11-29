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高雄影城大亨身故爭產內幕曝！媽盜刻印鑑　女兒破億土地全給3子

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▲▼高雄十全影城。（圖／翻攝Google Maps）

▲高雄十全影城。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄十全影城過去曾風光一時，但在創辦人曾清水2007年病逝後，家族內部卻傳出遺產糾紛，次女曾正好控訴，哥哥與弟弟趁著她出國之際，透過老母親私刻她印章，並辦理拋棄繼承，直到高雄地院通知，她才始知上情，憤而一狀告上法院。

曾清水1960年代先後創立左營清水戲院、十全影城等，而坐落於三民區十全二路的十全影城於1998年耗資數千萬整修後開幕，陪著高雄人走過22個年頭，在2019年和春影城關閉後，十全影城更成了全高雄市唯一的二輪戲院。影城大亨曾清水與妻子曾詹娥婚後育有3子2女，依序為長子曾錦元（高雄前議長康裕成之夫）、次女曾正好、三子曾錦順、四子曾錦成、以及么女曾鳳嬌。

曾清水在2007年底病逝後，身後留下大筆房地產，包括影城大樓、以及近20筆土地，不料龐大的遺產竟在家族內部引爆手足糾紛。曾正好指出，當時十全影城開業時，父親曾任命她為總經理，她也不辱使命極力推廣藝文活動、一路跟著父母打拚；在曾正好的努力下，十全影城曾經風光一時，「這是在地高雄人都知道的事」。

曾正好控訴，原本父親曾公開表示十全影城歸她管理20年，但這一切在父親走後都變了調，10年還未到經營權就被兄弟搶走；且父親留下的大筆遺產，母親與5名兄弟姊妹均為合法繼承人，除了么妹曾鳳嬌已於2019年元旦亡故外，目前仍有5名合法繼承者。為協商遺產分配事宜，曾家也曾召開家庭會議，曾正好主張「遺產全給媽媽」，豈料年邁的母親竟趁著她出國之際私刻印章，還偽造她的名義辦理拋棄繼承，直到2008年3月25日曾正好收到法院通知，這才始知上情。

曾正好獲悉後具狀向高雄地院聲明，強調並無拋棄繼承情事，檢方亦介入偵辦偽造文書一案，母親也因此捲入官司，甚至遭到判刑；而在曾正好提出拋棄繼承異議後，法官詢問曾正好，「如果你還是拋棄繼承，但3兄弟承諾，你可以繼承遺產的部分，日後分割時全由母親繼承，不必分給他們，如此你就撤回聲明異議狀，這樣可以嗎？」曾正好基於孝順之心，認為若兄弟3人願意將所有遺產均登記母親名下，自己即可撤回聲明異議狀，便當庭回覆法官「這樣我同意」。

未料2017年時，曾正好申請地籍謄本時，赫見兄弟3人根本未履行「將所有遺產由母親繼承」約定，甚至連她應繼分也遭到3人瓜分，因此憤而提出訴訟，請求回復繼承權。

對此，3兄弟認為，2008年高雄地院開庭時，是曾正好當庭同意撤回聲明異議狀、放棄繼承權，且當時曾正好也同意將可繼承部分全給母親，雙方還在庭訊筆錄上簽名，拋棄繼承始生效，如今事過境遷，卻又想恢復繼承權、要求3人返還特留分，請求應屬無理。

高雄地院法官勘驗2008年開庭錄音光碟，曾正好當時確實聲稱「我的部分要給媽媽沒有錯」，但並未附有「大家拋棄我才拋棄」之條件，因此她能支配的部分僅有自己之應繼分；而在曾正好同意將應繼分移轉給母親後，當下已形成另一個遺產分割協議，曾母所得之遺產，基於其自由意志加以處分、登記在兄弟3人名下，未有不合理之處，曾正好不應不認同遺產分配方式而出爾反爾、請求恢復繼承權，因此最終法官判決曾正好敗訴。

對於判決結果，曾正好無法接受，不甘當初孝順母親之意全遭手足利用、瓜分殆盡，因此上訴高雄高分院討公道。

曾正好接受媒體採訪時表示，遭瓜分的遺產光是土地就至少有150坪，市價破億，被奪走的部分真的太多，「媽媽現在高齡91歲了，一切生活幾乎都是我在扶持，現在住在我的房子，身體還算不錯，但畢竟年事已高，頭腦沒有非常明白。」提起手足，曾正好說當初是為了孝順媽媽，才將遺產轉移，怎料母親還健在，遺產就遭到3個兒子提早拿走，「本是同根生，相煎何太急。我是有信仰的人，我相信他們現在應該很糾葛，沒有神的人，邪惡就在裡面！」

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