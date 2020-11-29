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北捷廁所設「限時裝置」！待超過15分鐘派員關懷　30分鐘響警示

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▲▼北捷,台北捷運,廁所,化妝室。（圖／記者袁茵攝）

▲北捷廁所示意圖。（示意圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北捷運廁所自2011年起試辦「限時措施」，至今已有54站的廁所有限時裝置，只要民眾在廁間待超過30分鐘就會響起警報器，超過15分鐘也可能有站務人員會前來關心，然而卻引發網友質疑「便秘怎麼辦？」對此，台北捷運公司表示，很少遇過民眾真的待30分鐘等情況。

台北捷運公司29日表示，北捷自2011年起陸續針對廁間改建時，加入使用超過30分鐘提醒功能，遇有旅客身體不適等狀況，車站人員可以即時提供協助，該功能為關心機制，車站人員接獲警示後，會派員前往適時關心並提供協助，車站人員也可掌握廁間使用情形。

不過有PTT網友質疑，「我便秘怎麼辦」、「不能在廁所睡覺嗎」、「大便怎麼辦」。但也有人表示支持，「沒差啦！只是來關心又不是只能蹲15分鐘」、「很好啊~就是有人佔著茅坑玩手機」、「拉了30分鐘還無法出來，確定不用看醫生嗎？」

對此，北捷行政處客服中心組長蔡宏俊回應，其實他們很少遇過民眾在廁間待30分鐘狀況，若有民眾待超過約15分鐘至20分鐘時，通常會造成外面有其他人在外排隊等狀況，所以車站人員會提前去關懷，比較多民眾會說「沒事」，可能還在如廁中。

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