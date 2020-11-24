▲5G席捲全球！超前部署聖誕禮物，捷運燈箱選品指南。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

▲5G浪潮席捲全球，忠孝復興捷運站的超吸睛粉紅牆，成功抓住通勤族目光。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

2020進入尾聲，5G浪潮席捲全球，你跟上了嗎，忠孝復興捷運站的超吸睛粉紅牆，成功抓住通勤族目光，加入台灣之星，5G就像捷運一樣，平價快速不塞車，而最輕薄的5G手機vivo X50 Pro，首創「微雲台影像系統」，就像內建三軸穩定器一樣，征服拍照晃動問題，更找來女神張鈞甯擔任代言人！

▲▼vivo台灣公關副理Kelly表示，「vivo X50 Pro不論是拍小朋友或是寵物，甚至要拍Vlog都非常適合」。

vivo台灣公關副理Kelly表示，「vivo X50 Pro不論是拍小朋友或是寵物，甚至要拍Vlog都非常適合，更內建十多種的美顏功能非常特別，可以依照個人需求做調整，像是放大眼睛、把臉縮小、隆鼻等等，可以讓消費者越拍越漂亮」，也提到將燈箱廣告放在車流人流量最大的忠孝復興捷運站效果非常好。

▲想與高顏值才藝主播零距離互動嗎，記得下載17LIVE，每天都會有新主播報到。

換上5G手機，不論玩遊戲、看劇、看直播通通都能有感升級，Garena首款回合制RPG手遊《魔導少年：夥伴集結！》，將原著劇情經典重現，更邀請動畫原班聲優助陣，讓玩家大呼過癮，想與高顏值才藝主播零距離互動嗎，記得下載17LIVE，每天都會有新主播報到，永遠都不會看膩。

▲▼通勤族表示，「等車時看到這麼多大明星，都在一起今晚我想來點，所以你就也想要跟著他們一起來點什麼」。

UberEats歡慶四週年，推出「生日快樂送」活動，11/30以前新用戶消費滿49元，就享有30天0元外送費，在眾多大咖藝人加持下，超洗腦廣告詞「今晚，我想來點」已經成為網路流行語，月台牆上滿版的燈箱廣告，更讓等車的通勤族忍不住也想來點什麼，「因為你就是看到這麼多大明星，都在一起今晚我想來點，所以你就也想要跟著他們一起，來點什麼不一樣的東西，而且現在除了美食外送之外，還可以看到很多新的雜貨，比如說寵物、鮮花那些用品 ，重點是它可以預約時間， 所以我可能在下班前就先預約想收到的時間點，我覺得非常方便」。

▲想拯救受損髮質，可以試試森歐黎漾全新「極水漾」洗護系列。

冬天來了皮膚容易乾燥，舒特膚以敏弱肌照護，推出溫和清潔、長效保濕、低敏防曬等產品，提供消費者多元選擇，若是想要拯救受損髮質，可以試試森歐黎漾全新「極水漾」洗護系列，不需要抹髮油，就能打造女神光圈！

▲提前為聖誕禮物超前部署，SABON胡桃鉗幻遊系列限量上市，讓收禮人一打開就被美哭。

12月即將到來，聖誕禮物也要超前部署，SABON胡桃鉗幻遊系列限量上市，超夢幻包裝讓收禮人一打開就被美哭，以動感方式呈現，看起來更加優雅高級。學生族群可以選擇App Store儲值卡，不必綁定信用卡，只要儲值就可以選購，各種app、電影、遊戲和音樂，而且在便利商店就能買的到超級方便，高單價的話，Honeywell InSight的空氣清淨機或是Lenovo Legion 7i 筆電皆是不錯選擇。