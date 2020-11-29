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陳時中稱「市場會自主標示萊豬」　消基會氣轟：政府偷懶漠視民意

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▲▼大陸,超市,豬肉。（圖／CFP）

▲陳時中說，美國超市會標示萊豬，是「市場自主」，非法律規定。（圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

萊豬明年一月開放進口議題持續發燒，消基會反萊豬連署截至今（29日）上午最新數字已破16.5萬人。衛福部長陳時中提到，以往沒做過直接標萊克多巴胺，這樣「有歧視之嫌」。而美國超市標萊豬，那是「市場自主」，非法律規定，相信台灣未來也會如此。消基會董事長黃怡騰批，這是漠視民意，偷懶的做法。

陳時中昨天出席台教會募款餐會時受訪表示，標產地涵蓋管制範圍比較大，直接標萊克多巴胺確實相對清楚，但以往從來沒有這樣做過，國際也認為相關殘餘農藥、動物用藥進行標示有歧視之嫌。陳時中說，當初開放美牛也沒標示萊克多巴胺，朝野都明白，這是有障礙存在，當時沒辦法標，現在同樣條件存在，朝野雙方就要共同體諒。

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▲▼衛福部長陳時中出席台灣教授協會30週年感恩餐會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲陳時中表示，當初開放美牛也沒標示萊克多巴胺。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中被問美國超市也有標示萊豬，台灣為何不行？他說，安全性上安心的選擇屬於商業行為，不太適合用命令或法律去限制，美國是「自主標示」不是法律規定，相信台灣的市場，未來也會走向這條路。

消基會認為，萊豬標示制度不可能在短期間內，如消費者所期待的完整施行，與其無法透過完備標示制度讓消費者享有「知情」和「選擇」的權益，未來勢必只有「反萊豬進口台灣」的自我防衛策略，捍衛消費者健康，截至目前連署人數已達16.5萬人。

黃怡騰向《ETtoday新聞雲》表示，確實在國際上要「一體平等」沒錯，原本台灣沒有跟禁止使用的東西，國內因此不必標示，但現在要進來了，是「特別的事項」，關係到國民健康風險，既然都說要邊境檢查有無超量，為何不能標示？

▲▼消基會董事長黃怡騰。（圖／消基會提供）

▲黃怡騰（中）認為，消費者有「知的權益」，政府不標示是偷懶的做法。（圖／消基會提供）

黃怡騰氣批政府，這是在為不做事找藉口，更是障眼法，是政府不重視風險控管偷懶的想法，大家希望清楚標示是政府必須做的事，政府理應勤勉立法告訴國人，國內沒有的要清楚講出來，這不是歧視，是基於保護國民健康要展示。現在拿「不歧視」掩飾自己不想做的，不想把風險清楚告訴國民，不想標示不就是不想讓人民知道？政府不滿足消費者有「知的權益」，就是漠視民意。

黃怡騰強調，台灣和人民是「消費者」，花錢向美國買，萊豬不是偷搶來的，要求清楚標示再自然不過，沒想到政府如此無能，花錢的人還會怕得罪人，還誤解「非歧視原則」。

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