趕12/1前！美返台班機「幾乎完售」　陳時中：增加確診病患不可免

▲衛福部長陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

秋冬專案後天（12/1）即將上路，屆時國人也需提交3天內陰性證明方可返台，桃園機場又再度出現返國潮，美國聯合航空（UA）近日班機幾乎完售。被問及是否擔心這批返國病患會影響防疫量能？陳時中回應，近日國際疫情上升，「增加確診病患不可免」，只能嚴陣以待。

陳時中今（29）日出席「2020第十八屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」鼓勵罕病學童，會前接受媒體堵訪，針對輝瑞疫苗、秋冬專案與萊克多巴胺美豬進口議題進行回答。

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美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioTech聯手研發的西貫疫苗，日前傳出將於下週獲得核准，並開始包機配送，英國也有望於12月7日開始施打。被問到台灣是否有新進度？陳時中回應，「我想這只是傳言」，目前沒有聽到新訊息。

近日印尼籍移工境外移入人數大為增加，指揮中心也暫緩2家印尼外國人力仲介公司移工來台，被問到假的陰性報告是否難以防堵？陳時中表示，「這是現在大家都非常困擾的問題」，因為除了相關報告品質參差不齊，有造假可能外，未來施打疫苗後如何審定，也是目前相當頭痛的問題。

另有媒體問題萊克多巴胺美豬進口議題，由於目前都是由餐廳自訂宣傳手法，被問到是否會造成混亂？陳時中回應，「只要不違法都歡迎」，國家是負責食品安全，要如何以品質吸引消費者，就看餐廳自行決定。

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