英國搶全球第一！輝瑞新冠疫苗有望本週獲批准　最快12月7日施打

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

英媒《金融時報》28日報導，最快會在接下來這週批准美國藥廠輝瑞與德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠疫苗，批准後數小時即可展開配送。英國政府現已訂購4000萬劑輝瑞疫苗，消息透露，首批疫苗接種有望於12月7日開始施打。

此消息傳出的同一天，首相強生已任命商業部次長札哈維（Nadhim Zahawi）擔任疫苗部長，主要負責新冠疫苗相關事宜。事實上，英國早在20日就已正式要求醫療監管機構「藥品暨醫療產品監管署」（MHRA）評估輝瑞新冠疫苗適用性，力拚成為第一個在美國以外接種該疫苗的國家。

依據美國媒體先前消息，輝瑞與BioNTech本月已提交超過4.3萬人的大規模第3期試驗數據給美國食品藥品監督管理局（FDA），最快於12月8日至10日獲得緊急批准，並在公告後的24小時展開全美配送。

▲輝瑞新冠疫苗分2次施打，依據初步數據顯示，有效性達95%。（圖／路透）

值得注意的是，輝瑞新冠疫苗配送必須經過審慎安排，因為在運送過程之中，疫苗必須保存在攝氏零下70度的低溫環境，且在施打之前，只能在冰箱存放5天。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）先前表示，一旦疫苗獲得批准，政府醫療體系會以最快速度且盡可能安全的狀態下，展開相關程序。另據疫苗接種及免疫聯合委員會建議，首批接種者為護理中心住民及工作人員，接著是80歲以上長者以及一般衛生工作者。

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