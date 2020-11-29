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國民黨12月擬號召民眾圍立院反萊豬　江啟臣：決定權在民進黨

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▲▼2020秋鬥遊行,國民黨黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨黨主席江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

針對傳出國民黨擬12月份再度號召民眾包圍立法院反萊豬，國民黨主席江啟臣29日出席台中市黨慶受訪時表示，決定權不在在野黨，「是不是上街頭，決定權在執政黨」，民進黨能否真正回應民意的訴求，才是決定的主因。他呼籲，1122已經有好幾萬人上街，執政黨如果一意孤行，持續對民眾的聲音選擇聽不到、看不見、把在野黨當塑膠，民眾的怒吼有很多不同的形式，國民黨會尊重人民。

立法院上週五院會，國民黨團在議場內潑灑豬內臟，阻礙蘇貞昌施政報告，引發國民黨青年團長陳柏翰批評「難道不能節制一點，好好問政嗎？」江啟臣強調，國民黨是一個包容、多元的政黨，不同的意見都可以討論，現在黨內最大共識就是扮演一個稱職的在野黨，反映民意、監督政府，把監督政府的事情做好就是國民黨現在最重要的事情。

針對立法院攻防登上外媒版面，江啟臣回應，他看了很多外媒報導，包括法新社、美聯社、日本通訊社、BBC、CNN等主流通訊社，以及一些主流外國媒體報導包括英國媒體衛報等，基本報導內容都算平衡。他呼籲，執政黨與民進黨不要惡意的帶風向、扭曲事實，國會裡的這些攻防都是很正常的，從國外媒體的報導更可以看出，台灣民眾並不同意開放萊豬，且是高度反對。

有關民進黨認為江啟臣邀約蔡英文總統辯論萊豬政策，無法與當年ECFA類比。江啟臣則說，萊豬跟ECFA當然是不一樣的議題，但都是國家的重大政策。他認為，民進黨過去也曾經在野，應該知道民意在哪裡，不要選擇逃避、迴避民眾所關心的重大政策議題。

江啟臣表示，前天的民調再次顯示有高達6成7的民意支持應該公投，代表民眾高度關心。一些基層里長也呼籲蔡總統勇敢站出來辯論，讓真理越辯越明，也讓蔡總統有機會清楚地跟民眾說明，為什麼8/28要做這麼一個重大的決定？他強調，蔡總統應告訴人民所謂的國家利益是什麼？因為就國民黨的了解，民眾所認為的國家利益是人民的健康，沒有健康也沒有國家利益。

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