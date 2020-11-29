陳時中稱「市場會自主標示萊劑」　鄭麗文批：推責業者

▲陳時中（左）、鄭麗文（右）。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

衛福部長陳時中28日表示，美國的萊劑標示是自主標示，不是法律規定，相信台灣市場未來也會走向自主標示。對此，國民黨團副秘書長鄭麗文痛批，原本政府應管控的責任也推給業者，太不負責任，最後倒楣的還是消費者。

國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長林奕華、首席副書記長鄭麗文等人25日舉行「不要欺騙人民，萊豬開放進口前，應依法先查廠」記者會。

鄭麗文質疑，蔡政府只想著要開放萊豬，卻不願去美國查廠，屆時進口的豬肉有無含萊劑或被萊劑汙染，大家都說不準，除非業者再花錢自主檢驗，否則如何標示？

鄭麗文批評，政府不做認證，卻要市場業者自掛保證，合理嗎？衛福部不願做好美豬進口的源頭管理，連原本政府應管控的責任也推給市場業者，怠忽應確保民眾食安職責太不負責任，若市場業者隨便標示、有心誤標，或者被肉廠欺騙，要怎麼處罰？倒楣的還是消費者。

國民黨團主張，蔡政府完成赴美查廠前，不得進口萊豬，可接受因疫情無法赴美查廠，延後查廠時間，建議蔡政府暫緩萊豬行政命令，最好是撤銷；同時，也呼籲放寬萊豬進口也應比照萊牛進口，訂定作業程序，國民黨團擬提決議案，建議蔡政府訂定完整的作業程序。