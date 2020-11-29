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愛滋感染率連3年下降！　疾管署估今年再大幅減少2成

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▲▼疾管署「攜手團結為愛向前」世界愛滋日活動。（圖／記者許展溢攝）

▲疾管署「攜手團結為愛向前」世界愛滋日活動。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

為響應2020年世界愛滋病日主題「攜手防疫抗愛 共擔健康責任(Global solidarity, shared responsibility)」，疾病管制署與微風集團一起打造紅絲帶聖誕火車藝術裝置，即起至2021年1月3日於台北車站大廳展出。衛福部長陳時中表示，愛滋病感染率已連續3年下降，大幅減少22%。

陳時中說，自己是牙醫師，他1982年開始執業時，就碰到第一個傳染病愛滋病，這問題困擾非常久，幾十年來對牙醫生態影響最大，經過很多掙扎，試過很多防治方法，最後在國際研討和專家討論，才全面防護，不再標示病人而有歧視。

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陳時中表示，2004年台灣愛滋病感染達到最高峰，約增加3000至3500人，不過，2017年剛上任部長時，當時每年有2500多人，接著每年從2333人、1828人，下降至1617人，今年到目前有1264人，同期比少了363人，大幅減少22%，對於持續降低很高興。很多自我篩檢方式和宣導，加上藥物全面去做，知道自己感染服藥至沒有病毒，有信心2030年防治會達到95-95-95的目標。

▲▼疾管署「攜手團結為愛向前」世界愛滋日活動。（圖／記者許展溢攝）

▲陳時中提到，近三年愛滋感染都在下降很高興。（圖／記者許展溢攝）

疾管署表示，為響應聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)所提出2020年達「90-90-90」的目標，我國持續以預防、篩檢及治療三大面向推動各項愛滋防治策略，並在各部會、地方衛生單位及民間團體的合作下，愛滋防治成果已具成效；截至今年10月底，累計新增感染人數為1190人，較去年同期減少317人，降幅達21%，已連續3年下降，並為2004年以來同期最低數，估計我國2020年防治成效可達90-92-95。另外，新冠肺炎疫苗都有了，愛滋病疫苗部分？陳時中說，目前沒有積極進展，不過，藥物上有很多進步。

疾管署今這場活動選在台北車站大廳舉行，除陳時中，疾管署署長周志浩、副署長莊人祥、微風集團常務董事岡一郎、愛滋病防治及感染者權益保障會委員與民間團體等也出席響應，並邀請金鐘視帝莊凱勛共同點燈，一起點亮「零新增、零死亡、零歧視」的3零願景新希望。

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