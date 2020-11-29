綠蠵龜墳場！墾丁後壁湖餵魚區1天3死　今年已26隻喪命

▲海巡署第6岸巡隊人員28日下午在墾丁後壁湖處理3隻死亡的綠蠵龜 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣後壁湖餵魚區岸際28日先被發現3隻死亡海龜，海巡人員獲報前往了解，聯繫國立海洋生物博物館協助處理後，外表沒有明顯外傷，經評估後1隻已腐爛實施就地掩埋，另2隻由海生館帶回解剖研究死因。今年以來，該岸際已發現了26隻海龜死亡。

▲▼死亡綠蠵龜、丈量處理。

海巡署第八巡防區指揮部昨天下午接獲2位民眾先後撥打「118」服務專線通報，於屏東縣後壁湖餵魚區岸際陸續發現3隻死亡海龜，立即通報南部分署第六岸巡隊派員處理。

第6岸巡巡隊立即派遣第六三中隊第一機動巡邏站線上巡邏組及後壁湖安檢所前往處置，海巡人員抵達後壁湖餵魚區於不同岸際處先後發現3隻死亡海龜，外表沒有明顯外傷，當下與國立海洋生物博物館及屏東縣政府農業處動物保護及保育科聯繫協處。

這3隻海龜均已長大，經國立海洋生物博物館事務助理吳先生研判均為保育類「綠蠵龜」，另動物保護及保育科陳技士表示其中1隻海龜身軀已腐爛無法確認死因，請海巡署同仁就地掩埋即可，另2隻海龜尚有研究價值將帶回海生館研究死因，同時肯定海巡署人員在海洋生態保育及維護工作上的努力。

第六岸巡隊表示，該隊今年以來共執行海龜救援案件共計24案，其中26隻死亡、2隻救回，籲請民眾共同重視海洋保育議題，珍惜資源不亂丟廢棄物，以能降低海洋生物誤食人造廢棄物的機會，如發現岸際有鯨豚及海龜擱淺等情況，可透過「118」免付費服務專線通報，海巡署將立即派員協助處理。

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