台南師生攀登尾寮山...1學生失聯　屏東警消30人搜索3小時尋獲

▲屏東里港警分局三地門派出所警員卓峰正會同消防人員等搜救落隊的學生 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南私立天主教美善福利基金會帶領學生共20多人到屏東縣三地門尾寮山登山健行，其中一位學生不慎走失，里港警方獲報會同消防人員、救難人員共30多人入山搜尋，經3個小時尋找，終於找到因滑倒受傷的學生，順利救援下山。

位在高雄茂林與屏東三地門青山交界的尾寮山，標高1427公尺，為台灣小百岳之一，不時吸引眾多遊客前來攀登。

日前台南私立天主教美善福利基金會帶領學生共20多人前來登山健行，下午14時許，三地門口社派出所接獲110通報，指轄內尾寮山有登山客失聯，請求警方協助。

警員卓峰正立即通報消防及特搜單位，組成搜救團隊一共30餘人即刻入山搜救，研判太陽約在傍晚5點左右就下山，山路又崎嶇險峻，入夜後搜救會更加困難，更增加失蹤學生的危險及不確定性。

因此兵分多路進行搜救，經過3個多小時搜尋，在沙溪林道20公里處尋獲該失聯登山客，初步檢視左手臂因跌倒輕微擦傷，經救護員初步消毒包紮、警方提供礦泉水及乾糧食用，補充體力後尚無大礙，隨即平安護送返回登山口，並交由基金會黃副執行長帶回。

據黃副執行長表示，當天早上基金會師生由尾寮山登山口出發，欲攻頂三角點，再由茂林吊橋下山，預計下午結束行程，不料山區步道錯綜複雜，郭姓學生落隊走失，眼看找尋未果，天色漸暗，緊急向警消報案請求協助，對於警消人員順利找到學生，表達感激。

里港分局分局長楊龍祥呼籲民眾上山，除須攜帶安全裝備外，應隨時注意山區狀況，結伴同行，事先查看氣象預報及擬定相關腹案計畫，以避免發生危險。

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