男醉臥海堤消波塊遇滿潮　海巡救援脫險…驚見各式酒瓶超過10種

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣呂姓縣民28日傍晚5時，被發現醉到不省人事躺臥在東港鎮南平里外消塊上，手上還握著一瓶酒，由於正值滿潮，情況危急，民眾見狀見報通報海巡人員，安檢人員趕到，發現海水已淹至小腿，情況危急，趕緊將他攙扶到沙灘，會同警方、消防人員將他送醫觀察，連絡他家人前來照料。

▲南部分署第五岸巡隊大鵬灣安檢所將酒臥在消波塊的男子救上岸 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼攙扶上岸。

海巡人員清點現場他喝過酒瓶，超過10瓶除啤酒、維士比外，還有威士忌等酒類，海巡人員在救援他的過程，他還喃喃自語說「為什麼要救我…」，由於不醒人事，海巡人員也不知他喝那麼多酒的真正原因。

▲▼會同警消送醫。

海巡署南部分署第五岸巡隊大鵬灣安檢所於昨天下午5時許接獲民眾報案稱「於青州公園前方海堤有1男子疑似酒醉昏厥於堤防上，請求派員協助」，安檢人員獲報後隨即由劉軒毓副所長率員馳赴現場救援，並於塗家厝海堤消波塊上發現該名男子。

▲男醉臥地點，四周都是海水。

當時男子已酒醉不醒且海水已逐漸逼近滿潮，躺臥處隨時有遭海浪淹沒的可能，口上天色已逐漸昏暗，為確保生命安全，海巡人員評估現場環境後，立刻以徒步涉水方式前往倒臥處將他救回岸際並送醫觀察，後續在東港分局警員協助下聯繫到該名男子家屬前往醫院處理。

據悉，呂男約25歲，因心情不佳獨自一人前往東港鎮南平里塗家厝海堤消波塊飲酒，因不勝酒力昏睡於消波塊上，不知海水已淹沒至小腿，幸海巡人員及時救援保住了寶貴生命。

南部分署第五岸巡隊表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，請珍惜生命再給自己一次機會，同時也適時關懷身邊家人及朋友，籲請民眾如於港區或海邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡「118服務專線」，海巡署將立即派員協助。

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